Boulleau : “Ils sont capables de sortir un gros match”

Battu à l’aller (2-1), le PSG devra marquer deux buts à l’Etihad Stadium face à Manchester City pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Laure Boulleau, ancienne latérale gauche parisienne et désormais consultante Canal Plus, se montre optimiste pour les Parisiens.

“Je suis toujours optimiste. Ils sont capables de sortir un gros match parce qu’ils l’ont déjà fait lors de leur parcours en Champions League. À l’extérieur ils sont souvent meilleurs, l’équilibre au milieu de terrain va peut-être être retrouvé, indique Boulleau dans le CFC. C’est vrai que j’ai un peu de mal quand il aligne Verratti, Neymar, Mbappé et Di Maria. Verratti se retrouve à gauche et j’ai l’impression que c’est là qu’il y a une zone de flou au PSG, sur ce poste-là en particulier. Verratti n’est pas milieu gauche donc en seconde période ça commence à être un peu trop compliqué physiquement. Là peut-être que l’on aura un vrai spécialiste sur ce côté-là. On a déjà vu Draxler, ça peut être un Mbappé avec Icardi en numéro 9, ou un Kean qui a déjà joué sur un côté. Moi j’ai l’impression que la composition – avec l’absence de Gueye – va peut-être retrouver un équilibre un peu plus intéressant avec un coaching un peu plus fringant de Mauricio Pochettino pour ajouter du sang frais quand ils en auront besoin. Mais je suis optimiste.“