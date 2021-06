Donnarumma, Raiola, le PSG… situation complexe

Le PSG s’active ces derniers jours pour renforcer son effectif. Comme évoquée par de nombreux médias, l’arrivée de Georginio Wijnaldum (30 ans) – libre de tout contrat – est en très bonne voie. Outre son milieu de terrain, le PSG a également ciblé Achraf Hakimi pour renforcer le couloir droit de sa défense. Mais, le club de la capitale pourrait également sécuriser son poste de gardien de but sur le long terme avec une opportunité de marché. En effet comme indiqué il y a quelques jours, le PSG pourrait engager le portier italien, Gianluigi Donnarumma (22 ans), qui arrive en fin de contrat avec l’AC Milan le 30 juin et qui demanderait 10M€ de salaire annuel. Une arrivée puis un prêt dans un autre club serait notamment la solution envisagée par les Rouge et Bleu. L’international italien serait également dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus Turin.

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le gardien de 22 ans décidera de son avenir lors des prochains jours. Concernant le FC Barcelone, la priorité actuelle se nomme Memphis Depay “et pas encore la situation du gardien de but [Ter Stegen reste à 100%].” Le journaliste rappelle que le représentant du joueur – Mino Raiola – avait rencontré le PSG récemment afin d’évoquer le dossier Gianluigi Donnarumma ainsi que les avenirs de Moise Kean et Xavi Simons. Le portier italien prépare actuellement l’Euro (11 juin-11 juillet) avec sa sélection.

“Leonardo connaît bien Gigio, et Raiola est chez lui au Parc des Princes”, écrit ce lundi matin la Gazzetta dello Sport. “Mais cela suffira-t-il à démêler un écheveau qui n’est pas seulement économique ? Le PSG dispose de plus de moyens financiers que la Juve, mais a les mêmes enjeux techniques pour conclure un deal qui implique aussi des choix lourds dans la gestion des vestiaires. […] Le vrai risque est que le prochain employeur de Donnarumma n’offre pas un salaire plus élevé que ceux proposé par Milan (8M€/an). Et s’il était inférieur ? À l’heure actuelle, la stratégie de Raiola ne semble pas fructueuse, compte tenu de tous les accrocs. La situation économique n’est pas favorable, surtout si l’on considère qu’il y a toujours beaucoup de prétendants, mais que pour le moment ils ont les poches vides. Bien sûr, le mercato ne fermera que le 31 août mais il est impensable qu’un joueur de ce niveau soit obligé d’attendre que des situations extérieures encore en incubation arrivent à maturité. Une incertitude imprévisible, une précarité mise à nu par la rapidité avec laquelle Milan a renoncé. Et peut-être que Raiola n’avait pas mis cela en compte.”

Gianluigi Donnarumma est bien “dans les filets” du PSG selon le Corriere dello Sport. D’autant plus que le journal sportif romain estime que ce n’est pas un souci pour le PSG de donner 10M€ de salaire annuel et une commission importante à Mino Raiola. Pour le Corriere della Sera, Leonardo a intensifié les contacts avec Mino Raiola pour signer le désormais ancien gardien des Rossoneri (Mike Maignan a été signé par l’ACM). Et selon ce journal le PSG met sur la table une offre de salaire d’environ 12 millions d’euros par saison…

Pour rappel, le PSG possède de nombreux gardiens sous contrat : Keylor Navas (2024), Sergio Rico (2024), Alexandre Letellier (2021), Alphonse Areola (2023), Marcin Bulka (2025), Garissone Innocent (2023), Mathyas Randriamamy (2021) et Yanis Saidani (2021).

Statistiques 2020-2021 de Gianluigi Donnarumma

Serie A : 37 matches disputés (3.330 minutes) – 38 buts encaissés, 14 clean-sheets

Ligue Europa (+qualification) : 11 matches disputés (1.020 minutes) – 16 buts encaissés et 1 clean-sheet

*Source : Transfermarkt