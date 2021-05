Le PSG s’intéresserait à Nordi Mukiele (Bild)

Avec la saison terminée, les rumeurs mercato autour du PSG se multiplient. Ce été, le PSG devrait se pencher sur la signature d’un latéral droit. Prêté avec option d’achat par la Roma, Alessandro Florenzi ne devrait pas poursuivre l’aventure au PSG. Colin Dagba et Thilo Kehrer n’ont pas apporté satisfaction et pour renforcer ce poste d’arrière droit, le PSG s’intéresserait à Nordi Mukiele selon les informations de Bild. Auteur de très bonnes performances avec le club allemand, l’ancien Montpelliérain pourrait voir d’un bon œil un départ pour progresser dans un club plus huppé que Leipzig. Le PSG n’est pas seul sur le dossier puisque l’Atlético de Madrid pisterait aussi l’international espoirs français. Autre point qui pourrait le faire partir, les départs de son entraîneur, Julian Nagelsmann, et l’un de ses “plus proches confidents”, Dayot Upamecano.