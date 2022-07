Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 29 juillet 2022. La nouvelle méthode des dirigeants parisiens avec les indésirables, la liste des joueurs susceptibles de quitter le club peut évoluer selon le mercato parisien, un groupe au complet pour le Trophée des Champions face au FC Nantes et les Parisiennes au niveau lors de l’Euro 2022 avec les Bleues.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la nouvelle méthode de la direction du PSG au Camp des Loges. En effet, depuis son retour de la tournée au Japon, le club de la capitale a mis en place deux entraînements par jour : « L’un avec les joueurs sur lesquels il compte, l’autre avec ceux dont il veut se séparer. » Ainsi, le matin vers 8h30, la vingtaine de joueurs qui va rester dans le groupe de Christophe Galtier fait son arrivée à l’entraînement. Puis dans l’après-midi, les joueurs sur lesquels le PSG ne compte plus sont convoqués pour une session différente avec les jeunes (Edouard Michut, Ismaël Gharbi, Djeidi Gassama, Lucas Lavallée…) sous les ordres de Régis Beunardeau, appartenant au staff de la catégorie U19. « Avant de se lancer là-dedans, le club s’est penché sur les aspects juridiques (…) Jusqu’à la fin du mercato, Paris n’est pas obligé de leur mettre à disposition un coach diplômé. » Ainsi, ces indésirables vont travailler dans les mêmes conditions que le groupe du matin. Bien entendu, le message que souhaite faire passer la direction est claire et a même été expliqué par Christophe Galtier et Luis Campos lors des entretiens individuels : « ils n’auront pas ou peu de temps de jeu cette saison et la meilleure solution pour eux est d’aller chercher un autre club. »

Les identités de ces joueurs sont connues depuis plusieurs jours. Il s’agit d’Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum et Rafinha. Mais d’autres éléments pourront être intégrés selon l’évolution du recrutement parisien à l’image d’Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Mauro Icardi. Ces trois joueurs n’auraient pas été présents à la tournée au Japon si les Rouge & Bleu avaient bouclé les arrivées de Milan Skriniar, Renato Sanches et Gianluca Scamacca avant leur départ pour le pays du Soleil-Levant, précise L’E. « Même chose pour Paredes et Danilo, dont le sort est lié à d’éventuelles arrivées. » Avec l’arrivée de Nordi Mukiele, Thilo Kehrer a donc fait son entrée dans cette liste de joueurs invités à quitter le club cet été. Ainsi, l’Allemand s’entraîne avec le groupe de l’après-midi depuis ce jeudi. Comme indiqué par Christophe Galtier en conférence de presse, l’effectif actuel est pléthorique et le nouveau coach du PSG souhaite le resserrer avec 24 ou 25 éléments maximum pour avoir des meilleurs résultats, « sachant que la mise en place d’un ‘groupe élite’ est toujours dans les tuyaux » dans le but d’inclure par moment les jeunes les plus prometteurs aux séances d’entraînement des professionnels.

Avec cette méthode, le PSG espère mettre la pression sur des joueurs qui profitent de leur condition salariale confortable. Cependant, « certains font savoir en privé qu’ils n’en ont cure, persuadés que les aléas (blessures, suspensions) leur offriront des ouvertures », rapporte L’Equipe. Mais d’autres sont plus sensibles comme Julian Draxler ou Georginio Wijnaldum. Ce dernier est notamment en pourparlers pour rejoindre l’AS Roma en prêt. « Paris y est favorable mais l’opération bloque notamment dans l’attente d’un geste de la part de l’ancien de Liverpool. » Et à l’exception de Mauro Icardi, les autres joueurs de la liste ont quelques sollicitations de la part d’autres clubs, mais les discussions bloquent souvent au niveau du salaire.

Le quotidien sportif rapporte que le PSG s’entraîne une dernière fois ce vendredi au Camp des Loges avant de prendre la direction de Tel-Aviv (Israël) pour disputer le Trophée des Champions face au FC Nantes (31 juillet). « Le groupe emmené par Christophe Galtier sera finalisé à l’issue de la séance, mais l’entraîneur du PSG a l’embarras du choix. » Touché il y a quelques jours, Leandro Paredes est rétabli de sa gêne musculaire. Malgré sa suspension, Kylian Mbappé devrait effectuer le déplacement avec le groupe, « le staff souhaitant qu’il soit présent pour la cohésion de l’équipe. » Concernant les nouvelles recrues, Vitinha, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike, elles devraient également être du voyage pour le premier match officiel de la saison 2022-2023, ce qui ne sera pas le cas des indésirables.

En face, le FC Nantes pourra compter sur le retour de Sébastien Corchia. Touché à la cheville face à Rennes (défaite 0-1) ce mercredi, le latéral droit va faire le voyage avec ses coéquipiers, sans toutefois savoir s’il sera opérationnel pour cette rencontre face aux Parisiens. Le coach nantais, Antoine Kombouaré, va convoquer un groupe de 21 joueurs et ne compte aucun blessé ni suspendu.

Enfin, L’Equipe fait le bilan des joueuses de l’équipe de France après cet Euro 2022. Au rayon des satisfactions, on retrouve l’attaquante du PSG, Kadidiatou Diani. « Elle a été la meilleure française du tournoi. Dans son couloir droit, elle a constitué un danger permanent, avec une puissance assez incroyable, ne passant à côté d’aucun match », précise L’E. Après le forfait de Marie Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani a parfaitement assumé son rôle de leader en attaque. De son côté, Grace Geyoro a également donné satisfaction. Outre son triplé lors du premier match face à l’Italie, « elle a livré deux performances plutôt solides lors des matches couperets. » Enfin, Sakina Karchaoui a été au niveau. Performante lors de la phase de groupes avec deux passes décisives et une grosse activité dans son couloir gauche, elle a livré des prestations plus complexes face aux Pays-Bas et l’Allemagne.

