Joachim Löw tenté par une expérience au PSG

Qui sera l’entraîneur du PSG pour la saison à venir ? Alors qu’une nouvelle ère doit démarrer, les changement se font toujours attendre à quelques semaines de la reprise de l’entraînement (le 4 juillet). Annoncé sur le départ et sous contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino est fortement pressenti pour quitter la capitale française, malgré ses récents discours : « Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. Chaque semaine on me vire. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme. » Et ces derniers jours, de nombreux noms sont sortis dans la presse afin de prendre la succession de l’Argentin de 50 ans : Zinedine Zidane, Antonio Conte, José Mourinho, Christophe Galtier ou encore Joachim Löw.

Löw tenté par une expérience

Concernant l’ancien sélectionneur allemand (2006-2021), Joachim Löw, il serait tenté par une expérience au PSG. En effet, selon les informations de Bild, l’entraîneur de 62 ans se verrait bien reprendre une équipe, 18 ans après sa dernière expérience à l’Austria Vienne. Ainsi, son profil est étudié par les récents champions de France. Cependant, Joachim Löw ne ferait pas l’unanimité au sein du board des Rouge & Bleu. Son manque d’expérience pour diriger un groupe au quotidien est notamment remis en question. Quoi qu’il en soit, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 serait candidat pour le poste d’entraîneur du PSG. Récemment, il avait déclaré son souhait de retrouver un club, dans des propos rapportés par AS : « La volonté est là. J’aimerais entraîner un club à nouveau. Ce serait amusant pour moi. Il y a eu quelques approches et une ou deux offres que je vais examiner au cours des prochaines semaines. Je n’ai pas encore pris de décision. »

Mais avant d’entamer les négociations avec le futur coach, les dirigeants du PSG doivent discuter avec leur actuel coach. Selon L’Equipe, le club de la capitale devrait débourser une somme comprise entre 15M€ et 20M€ pour licencier Mauricio Pochettino et son staff, sous contrat jusqu’en 2023.