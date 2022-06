Dans les toutes prochaines heures ou les tous prochains jours, Mauricio Pochettino sera remercié de manière officielle. Pour le remplacer, deux noms sortent avec grande insistance depuis un petit moment déjà : Christophe Galtier et Zinedine Zidane. Le premier cité, choix de Luis Campos, semble cependant largement tenir la corde aujourd’hui. Une hypothétique intronisation qui ne plait pas forcément à tout le monde, loin s’en faut.

Zidane, le choix idéal

Sur les ondes de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana s’est exprimé sur ce duel à deux pour le poste d’entraîneur du PSG. Et, sans grande surprise, l’ancien défenseur et capitaine rouge et bleu préférerait assez nettement que ZZ soit nommé : « Ce n’est pas forcément le nom que les supporters du PSG attendent, mais, oui, ça parle énormément de Christophe Galtier. C’est un duel donc entre Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Mais en réalité, il n’y a pas de duel entre les deux. Ce dernier a acquis énormément d’expérience auprès de beaucoup d’entraîneurs quand il était adjoint, ce qui est forcément positif pour accomplir une carrière par la suite. Sinon, quand on compare les palmarès, je ne préfère rien dire… En regardant le palmarès de Zidane, c’est logique que mon cœur penche pour lui. Il a absolument tous les critères pour entraîner ce PSG. Il a une grosse expérience, un gros palmarès, une capacité à gérer les top joueurs. (…) J’espère vraiment que ce sera Zidane. Maintenant, si c’est Galtier, je lui souhaite bonne chance. C’est un coach qui a toujours été juste dans ses déclarations vis-à-vis du PSG. Mais est-ce que ce critère suffit pour entraîner une équipe comme le PSG, je n’en suis pas sûr. »