Le PSG continue d’animer le mercato estival. Après les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le board parisien travaille depuis plusieurs semaines sur l’arrivée de Fabian Ruiz. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Napoli, l’Espagnol de 26 ans ne souhaite pas prolonger son bail et est favorable à un départ dès cet été. Et selon plusieurs sources, son arrivée chez les Rouge & Bleu est tout proche.

Contrat de 5 ans pour Fabian Ruiz

Comme le rapporte le spécialiste mercato, Fabrizio Romano, Fabian Ruiz se rapprocherait du Paris Saint-Germain. Les derniers détails du transfert seraient actuellement en train d’être discutés avec le Napoli. Le joueur et le club de la capitale se sont mis d’accord il y a maintenant un certain temps. Pour le journaliste, son arrivée au Paris Saint-Germain a toujours été « une question de temps » et celle-ci est sur le point d’être effective. Par ailleurs, un contrat de cinq ans attend Fabián Ruiz au PSG.

Une somme de 22 M€ + 3 M€ de bonus ?

Plus tôt dans l’après-midi, Rai Sport avait annoncé que le joueur allait rejoindre le club de la capital contre 22 M€ + 3 M€ de bonus. Un accord aurait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Naples et les derniers détails seraient actuellement en train d’être réglés concernant l’échelonnement du paiement. Les dirigeants transalpins seraient prêts à accepter un paiement en trois fois, alors que le PSG souhaiterait quatre versements. Le média italien s’avance en révélant que le joueur pourrait même débarquer à Paris ce lundi… Jour qui concorderait avec le départ de Leandro Paredes vers la Juventus selon de nombreux échos. Va-t-on vivre un chassé-croisé pour les dernières heures du mercato ? Réponse début de semaine prochaine.