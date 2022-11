FC Lorient / PSG : Une affluence record attendue au Moustoir

Ce dimanche (13h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Et pour cette affiche au Stade du Moustoir, les Merlus pourront compter sur le soutien de leurs supporters.

Leader du championnat avec 5 points d’avance sur son dauphin, le RC Lens, et qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions malgré une deuxième place au goût amer, le PSG réussit pour l’instant un quasi sans-faute dans ce premier tiers de la saison 2022-2023 (16 victoires et 4 nuls en 20 matches disputés). Et avant le début de la Coupe du monde dans deux semaines, les joueurs de Christophe Galtier disputeront encore deux rencontres (FC Lorient et AJ Auxerre) avec pour objectif de conserver leur invincibilité.

700 supporters du PSG dans le parcage visiteur

Surprenant 4e du championnat, le FC Lorient voudra mettre fin à sa série de trois matches sans victoire (2 nuls et 1 défaite). Pour cela, le coach des Merlus, Régis Le Bris, pourra s’appuyer sur un effectif presque au complet où seuls Laurent Abergel (en reprise après une fracture de l’avant-bras) et Bamo Meité (problème au bassin) seront absents pour blessure. Mais, le FCL peut compter sur la présence de son meilleur buteur, Terem Moffi (8 réalisation en L1), de retour de blessure la semaine passée face à l’OGC Nice (défaite 1-2). En face, le club parisien devrait être privé de Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Fabian Ruiz (problème musculaire). De son côté, Neymar Jr, suspendu face à la Juventus mercredi, fera son retour.

Et pour cette rencontre face au leader parisien, le FC Lorient pourra compter sur l’appui de son public. En effet, pour accueillir Lionel Messi et ses coéquipiers, le Moustoir devrait connaître sa plus grosse affluence de la saison avec un stade à guichets fermés. Comme dans toutes les enceintes de France, le PSG attire le public. Ainsi, 16.700 personnes sont attendues, dont 700 dans le parcage visiteur occupé par les supporters des Rouge & Bleu, comme le rapporte Ouest-France.