Haise : “Je suis déçu du résultat, pas de la manière”

Lens s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi après-midi contre le PSG (2-1). Lens qui a proposé une belle opposition au PSG, salué par Mauricio Pochettino. En conférence de presse, Franck Haise a avoué être déçu du résultat avant de féliciter ses joueurs pour leur prestation. “Je suis déçu du résultat, pas de la manière. On avait l’intention de montrer nos qualités, on a réussi, mais pas suffisamment pour décrocher un résultat. On a fait des erreurs, on a essayé de jouer les yeux dans les yeux, on l’a fait, se félicite le coach lensois dans des propos relayés par l’Equipe. Je suis compétiteur, je reste déçu du résultat, mais leur victoire n’est pas volée, évidemment.“