Ce mardi, le PSG fait en entrée en lice en Ligue des champions (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). À cette occasion, les Rouge & Bleu affrontent la Juventus Turin au Parc des Princes dans le cadre de la 1ère journée du groupe H. Séduisants depuis le début de la saison, les joueurs de Christophe Galtier feront face à une équipe de la Juventus en difficulté mais toujours difficile à manoeuvrer. Et avant cette rencontre face à la Vieille Dame, le club de la capitale a interrogé l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du club, Dominique Rocheteau (100 buts entre 1980 et 1987). Il s’est notamment remémoré quelques souvenirs d’anciennes rencontres face à la Juventus Turin avant d’évoquer la beauté du Parc des Princes, dans un entretien au site officiel du club.

« Cette affiche PSG – Juve me rappelle beaucoup de souvenirs »

« Le Parc des Princes, c’est un stade fabuleux. Cela a toujours été un de mes stades préféré. Il est particulier pour moi. J’ai joué mon premier match avec l’Équipe de France ici, ma première sélection. J’ai joué beaucoup de matches ici avec le maillot rouge et bleu. C’est un vrai stade de foot (…) Cette affiche PSG – Juventus me rappelle beaucoup de souvenirs. En 1983, on joue la grande Juventus de Platini. On n’était pas du tout favoris, match aller au Parc, on avait une équipe solide, on avait eu beaucoup de regrets parce qu’on était passés pas loin de la victoire. Le premier match au Parc était un très beau match nul 2-2, un match équilibré. Au match retour, on pensait que ce serait très difficile et finalement on avait fait un très bon match. On avait eu plus d’occasions qu’eux (0-0). On est passé à côté d’un grand exploit. »

Dans cette interview, Dominique Rocheteau a également été questionné sur le parcours de Kylian Mbappé, qui est à seulement 22 buts du record d’Edinson Cavani (200 réalisations) : « Il m’impressionne. En dehors de ses qualités footballistiques ce qui m’impressionne c’est sa faculté à ne pratiquement jamais être blessé. Il a une capacité énorme et je pense que sa carrière sera très grande aussi grâce à ça. Il a toutes les qualités de vitesse et physiques, sa conduite de balle, son intelligence de jeu, il a tout. Il évolue très rapidement chaque année grâce à son intelligence. Cela fera la différence. »