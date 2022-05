Garétier : « Mes sources me parlent d’un accord assez proche entre Zidane et le PSG »

Le PSG compte bien mettre en place une nouvelle ère après une saison 2021-2022 décevante sur le plan sportif. Et cela prend forme avec la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 et la prochaine nomination de Luis Campos dans un rôle de directeur ou conseiller sportif. La prochaine étape des Rouge & Bleu sera de trouver un nouvel entraîneur pour la mise en place de ce projet. Malgré les récents discours de Mauricio Pochettino (sous contrat jusqu’en 2023), qui confirment son souhait de rester dans la capitale, les dirigeants parisiens ne devraient pas poursuivre l’aventure avec le technicien argentin. Et depuis de nombreux mois, un nom revient avec insistance chez les Rouge & Bleu : Zinedine Zidane. Sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a apporté ses informations sur ce dossier.

« Une arrivée de Zinedine Zidane au PSG ? On va dire que ça bruisse de rumeurs pour l’instant. J’ai même lu que l’officialisation du contrat de Zidane au PSG serait pour ce week-end, je pense que c’est un peu prématuré. En revanche, les sources qui me rancardent sur ce dossier me disent que c’est toujours en cours, en négociations. Alors, peut-être que ces sources se trompent, mais on parle d’un accord assez proche. L’Emir du Qatar est à Paris, tout le monde est à Paris, c’est sans doute un hasard… C’est la dernière (de la saison) du Late Football Club, donc on ne sera pas là lors des prochains jours pour infirmer ou confirmer l’info. Pour moi, et de mon point de vue, c’est un dossier qui court toujours. »