Si le nom de Kylian Mbappé est dans toutes les bouches entre Paris et Madrid, il fait l’objet de nombreuses réflexions et négociations en Equipe de France également. L’attaquant du PSG est dressé comme un véritable porte parole des joueurs tricolores depuis son refus de se présenter à une séance photo pour des sponsors de la Fédération Française de Football, lors du dernier rassemblement du mois de mars. Depuis cet épisode, Noël Le Graët, président de la FFF, a accordé un entretien au journal L’Equipe, au cours duquel il a déclaré : « Si Kylian n’accepte pas le fonctionnement, il n’aura pas d’argent c’est tout. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la FIFA« . Car oui, les joueurs de l’Equipe de France et le staff de Didier Deschamps se partagent 30% de la dotation versée par la FIFA ou l’UEFA selon les compétitions disputées. Cette déclaration du numéro un du football français vient entacher plus que ce qu’elles ne l’étaient, les relations entre la FFF et la clan Mbappé, au point que Delphine Verheyden, avocate du numéro 7 du PSG, annule un rendez-vous prévu avec la Fédération selon Le Parisien.

Le Droit à l’Image Collectif pointé du doigt

Le Droit à l’Image Collectif (DIC), permet, notamment, à la Fédération Française de Football d’utiliser l’image de ses joueurs de manière collective, auprès de ses partenaires commerciaux. De son côté et toujours selon Le Parisien, le clan Mbappé estime que son image est utilisé pour toutes les campagnes des sponsors de la FFF. C’est en ce sens, que l’attaquant du Paris Saint-Germain aimerait avoir un droit de regard sur le choix des campagnes auxquelles il participerait, selon « ses valeurs et ses idéaux« . Plus concrètement, Le Parisien rappel par exemple, que Kylian Mbappé n’est pas enthousiaste à l’idée de prêter son image à des marques faisant la promotion de la malbouffe ou des paris sportifs, comme le font KFC, Coca-Cola ou encore Betclic, tous partenaires commerciaux de la FFF.

Un dividende sur les maillots floqués à son nom vendus

Au titre du Droit à l’Image Collectif (DIC), tous les joueurs de l’Equipe de France perçoivent 25 000€ par match disputé avec le maillot des Bleus. Un partage qui, selon Le Parisien, est remis en cause par le clan Mbappé qui souhaiterait percevoir un dividende sur chaque maillot vendus à son nom. C’est en ce sens que Delphine Verheyden, dans ses échanges réguliers avec la FFF, souhaiterait connaître le volume de tuniques vendues au nom de l’international français. Dans un récent entretien à nos confrères de L’Equipe, l’avocate déclarait : « Si on met le nom du joueur sur le maillot, il devrait toucher quelque chose. Libre à chacun ensuite de décider s’il veut conserver cet argent ou en faire bénéficier le football d’en bas« . Cette idée de toucher un dividende sur les maillots vendus à son nom, viendrait créer une inégalité de partage avec les joueurs qui vendent le moins de maillot, et mettre fin à un système égalitaire instauré depuis des générations. Le Parisien rappel que le président Noël Le Graët ne touchera pas à ce système de répartition « quelles que soient les intentions louables de Mbappé envers le monde amateur« .

Les nouvelles technologies aussi dans les discussions

Le football n’échappe pas aux avancées technologiques, notamment par le biais des NFT. Ces derniers s’invitent dans le monde du ballon rond grâce à des cartes numériques à l’effigie des joueurs, des pièces uniques et rares vendues pour de grosses sommes d’argent. Par exemple, récemment, c’est une carte d’Erling Haaland qui a été vendue près de 609 000 euros. Un système qui a vu le jour via la société française Sorare. Les demandes du clan Mbappé concernant ces nouvelles technologies sont simples : des discussions au cas par cas pour les marques qui seraient susceptibles d’utiliser l’image et le nom de Kylian Mbappé.