Revue de Presse PSG : Mercato, Mbappé, retour des joueurs…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 12 mai 2022. Le PSG souhaite de séparer de nombreux joueurs l’été prochain, retour des joueurs à l’entraînement, conflit entre Mbappé et Le Graët…

Dans son édition du jour, Le Parisien a fait le point sur les « seconds couteaux qui pourraient rapporter gros » lors du mercato estival. Le quotidien francilien estime à 200 millions d’euros, selon les chiffres de Transfermarkt, les ventes des Rouge & Bleu s’ils arrivent à se séparer des joueurs qu’ils souhaitent. Arrivé pour 50 millions d’euros au PSG après six premiers mois prometteurs, Mauro Icardi a complètement disparu de la rotation de Mauricio Pochettino. Plusieurs blessures ont aussi tronqué sa saison. Malgré ce constat, l’international argentin garde une belle côte en Italie. Transfermarkt estime l’attaquant à 28 millions d’euros.

Leandro Paredes est aussi convoité en terre transalpine (Juventus, Inter Milan, AS Roma). Mais le milieu de terrain, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023, ne souhaiterait pas quitter le PSG. Le quotidien francilien explique que son transfert pourrait rapporter 20 millions d’euros. Avec encore un an de contrat, Thilo Kehrer se sent bien à Paris. « Il n’est pas certain qu’il veuille partir » comme son compatriote Julian Draxler. Peu utilisé cette saison, Abdou Diallo est dans le flou pour son avenir. Son entourage sonde le marché mais il ne prendra une décision seulement lorsqu’il connaîtra l’identité du futur entraîneur des Rouge & Bleu. Décevant depuis son arrivée, Georginio Wijnaldum pourrait déjà partir cet été. Si des offres arrivent sur la table des dirigeants parisiens, elles seront étudiées. Eric Junior Dina Ebimbe pourrait rapporter cinq millions d’euros, comme Colin Dagba, qui veut partir afin d’avoir du temps de jeu.

Le PSG aimerait également se débarrasser de Layvin Kurzawa, mais son salaire est un frein. Marcin Bulka devrait voir Nice lever son option d’achat (2 millions d’euros), « West Ham pourrait faire de même avec Alphonse Areola (12 millions d’euros). La Real Sociedad veut conserver Rafinha » , indique Le Parisien. Arnaud Kalimuendo, prêté et performant à Lens, ne manque pas de prétendant si le PSG ne souhaite pas le conserver. Prêté au Sporting, Pablo Sarabia réalise une très belle saison au Portugal (20 buts et 9 passes décisives). Il pourrait rapporter plus que son prix d’achat (18 millions d’euros) même si les dirigeants parisiens pourraient vouloir le conserver. « Paris, malgré son désir de vendre, devra bien garder un effectif à la hauteur » , conclut le quotidien francilien.

Par ailleurs, les joueurs Rouge & Bleu ont repris le chemin de l’entraînement ce mercredi avec Lionel Messi et Leandro Paredes, qui s’étaient rendus en Arabie Saoudite en début de semaine. Le milieu de terrain, qui se remet de son opération d’une pubalgie a poursuivi sa rééducation. « Les titulaires de dimanche ont eu le droit à une séance légère sur le terrain, avant de finir par du travail en salle. L’entraînement s’est rallongé pour le reste« , indique le Parisien. Remis de sa blessure aux adducteurs, Abdou Diallo était encore présent à l’entraînement collectif. Il devrait pouvoir tenir sa place dans le groupe pour le déplacement à Montpellier. Blessés de longue date, Julian Draxler et Mauro Icardi ne se sont pas entraînés avec leurs coéquipiers.

Les relations continuent de se tendre entre la FFF et Kylian Mbappé. En effet comme l’indique le quotidien L’Équipe, une réunion était prévue dans les prochains jours entre les deux parties pour trouver un terrain d’entente concernant les droits d’image du joueur… mais finalement celle-ci rien n’aura pas lieu. L’international a décidé de ne pas se rendre à cette à cet entretien suite aux critiques de Noel Le Graet à son égard lors d’une une interview parue ce dimanche dans les colonnes du journal sportif. On rappelle que le président de la Fédération Française de Football avait déclaré concernant l’attaquant du PSG : « S’il n’accepte pas le fonctionnement, il n’aura pas d’argent, c’est tout. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la FIFA. […] Kylian, franchement, je ne joue pas aux faux culs, je l’aime vraiment beaucoup. Je crois qu’il respecte la Fédé. Le football n’est pas un sport individuel ». Ces propos n’ont été du goût ni de Kylian Mbappé et ni de son entourage. L’avocate du joueur, Delphine Verheyden, a déclaré à L’Équipe : « Nous avons en effet décidé d’annuler ce rendez-vous. Cela ne sert à rien car le président Le Graët a déjà livré ses conclusions avant d’échanger sur le sujet. La Fédération est plus qu’autorisée à utiliser l’image collective de l’équipe de France. Mais le problème est notamment qu’elle utilise de plus en plus l’image individuelle de certains joueurs avec d’autres plus en retrait ». Une ambiance tendue alors que les Bleus se retrouvent dans les prochaines semaines pour le début de la prochaine Ligue des Nations.