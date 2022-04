Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 15 avril 2022. Leo Messi s’est réinventé dans sa façon de jouer, le Collectif Ultras Paris devrait boycotter le Clasico face à l’OM et Marseille victorieux en Ligue Europa Conférence avant son déplacement dans la capitale.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant l’évolution du jeu de Lionel Messi. Depuis quelques matches, l’Argentin de 34 ans affiche un visage plus séduisant aux côtés de ses compères d’attaque, Kylian Mbappé et Neymar Jr. Surtout, le numéro 30 du PSG s’est reconverti en passeur hors-pair (13 passes décisives en Ligue 1, à une unité de Kylian Mbappé) et « est en train de s’affirmer comme le ‘Mister caviars’ du PSG », comme en atteste ses trois passes décisives face à Clermont (6-1) le week-end dernier. Surtout, il est le premier joueur, depuis la création du classement des meilleurs passeurs en 2007-2008, à réaliser deux triplés de passes décisives (AS Saint-Etienne, Clermont Foot) dans le même exercice. Plus souvent buteur les années précédentes, Leo Messi « a su se réinventer pour se mettre au service de ses partenaires. »

Avec 1 but et 4 passes décisives lors des dernières larges victoires face au FC Lorient (5-1) et Clermont (6-1), l’international argentin a bonifié sa relation avec Kylian Mbappé et Neymar Jr. Ce trio offensif est notamment impliqué dans les 11 derniers buts des Rouge & Bleu. Pourtant, lors de ses débuts au PSG, Leo Messi « avait fait part en privé de ses doutes concernant son positionnement sur le terrain, s’étonnant d’être exilé sur l’aile les premiers mois. » Mais, il occupe désormais un rôle plus libre sur le rectangle vert. De plus, l’ancien Barcelonais se montre aussi important dans l’avant-dernière passe. « Dommage que son climax n’arrive que maintenant, mais la Pulga a dû s’acclimater à un nouvel environnement, un nouveau pays, une nouvelle culture », conclut LP.

Comme évoqué ce jeudi sur notre site, le Collectif Ultras Paris (CUP) se dirige vers un boycott pour le Clasico de ce dimanche (20h45 sur Prime Video) entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Tiraillés entre l’envie de soutenir son équipe face au rival marseillais ou poursuivre leur colère contre le club parisien, les membres du CUP ont finalement décidé d’être présents dans les tribunes du Parc des Princes, mais de montrer leur mécontentement en faisant la grève des chants et des encouragements, « une prise de décision assez rare lors d’un PSG-OM. » Cette décision s’explique par « l’affront de l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions combiné à l’absence de changements dans les hautes sphères du club parisien. »

De son côté, L’Equipe revient sur la victoire de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa Conférence. À quelques jours de leur déplacement sur la pelouse du PSG, les Olympiens se sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition après une victoire en Grèce face au PAOK Salonique (1-0, 3-1 score cumulé). Une 8e victoire d’affilée pour l’OM toutes compétitions confondues. « Un signe de bonne santé bienvenu avant le déplacement au Parc des Princes où le niveau risque de s’élever d’un coup, dimanche soir en Championnat. » Pour ce match face au leader de Ligue 1, Marseille pourra compter sur les retours de Boubacar Kamara, Gerson et Bamba Dieng, suspendus ce jeudi, « et peut-être Milik, en phase de reprise. »