Haaland, Adeyemi, Rudiger… Ces joueurs pistés par le PSG qui s’engagent ailleurs

Avec l’incertitude qui plane autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG travaille dans l’éventualité de le remplacer par d’autres joueurs. Depuis de nombreuses semaines, les noms de Rafael Leao, Robert Lewandowski, Karim Adeyemi ou encore Erling Haaland ont été avancés. L’international norvégien (21 ans) réalise de très belles prestations sous le maillot du Borussia Dortmund (88 matches, 85 buts, 24 passes décisives), était dans le viseur des plus grands clubs d’Europe, dont le PSG donc, le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais Erling Haaland a fait son choix pour son futur… Tout comme Karim Adeyemi.

Haaland à City… Dortmund le remplace de suite

Manchester City a annoncé officiellement un accord avec le Borussia Dortmund pour le « cyborg norvégien ». Le joueur rejoindra sa nouvelle équipe à partir du 1er juillet prochain, même si aucun montant n’a encore été communiqué par le club. Selon Fabrizio Romano, le prix du transfert s’élèverait à 60M€ rajouté à cela des commissions. Le joueur devrait toucher un salaire de 440 000 € par semaine. Le BVB a tout de suite répondu à ce départ avec l’arrivée de Karim Adeyemi du RB Salzbourg. L’attaquant a été recruté pour 30 M€ (+10 à 15M de bonus). La pépite allemande a signé un contrat de cinq ans, sans clause libératoire et a inscrit 23 buts pour 8 passes décisives en 42 matches cette saison. Autre poste et autre joueur pisté par le PSG, Antonio Rüdiger devrait lui s’engager du côté du Real Madrid dans les prochains jours. Le média The Athletic indique que le défenseur central allemand devrait signer pour quatre saisons, lui qui sera libre de tout contrat dans les prochaines semaines. Le joueur touchera entre 9 et 10 millions d’euros nets, en plus d’une prime à la signature dont le montant n’a pas été pas dévoilé et son contrat comportera une clause libératoire de 400M€.