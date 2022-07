Samedi soir, le PSG a officialisé l’arrivée d’Hugo Ekitike en provenance de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais le jeune attaquant (20 ans) n’a pas encore rejoint ses coéquipiers au Japon, eux qui sont partis quelques heures avant l’officialisation de son transfert. Ce lundi matin, l’Equipe expliquait que l’arrivée d’Ekitike sur le sol nippon était attendue en milieu de semaine

L’ambassade du Japon fermée ce lundi

Comme le rapporte RMC Sport, le nouvel attaquant du PSG est dans l’attente de son visa pour pouvoir voyager au Japon et donc retrouver ses coéquipiers. « Le Paris Saint-Germain essaye de le faire venir « au plus vite » à Tokyo« , assure le média sportif. Le retard de l’obtention du visa peut s’expliquer par une procédure un peu plus longue « auprès de l’ambassade à Paris qui était fermée ce lundi. » La raison ? Le 18 juillet est un jour férié au Japon (dit Umi no hi, jour de la mer en français). RMC Sport conclut en expliquant qu’Hugo Ekitike s’est déjà entraîné au Camp des Loges.