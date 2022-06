Le feuilleton de l’entraîneur au PSG semble toucher à sa fin. Si les noms de Zidane et Galtier sont cités jusqu’à la fin, le coach de l’OGC Nice semble être le favoris pour succéder à Mauricio Pochettino selon les derniers échos. Principaux protagonistes du dossier pour le banc du Paris Saint-Germain, le champion du monde 1998 et le champion de France 2021 ont logiquement été l’objet de comparaison parmi les observateurs du football. Et le consultant RMC Sport, Jonathan MacHardy, y est allé de son avis sur la question dans les studios de l’After Foot : « Je vais dire quelque chose qui risque de choquer tout le monde, mais à mon sens, si on parle de profil d’entraîneur, pas d’accomplissements, de palmarès, de renommée, je parle juste de profil : Zidane et Galtier pour moi c’est la même chose« .

Une comparaison qui peut paraître inaudible pour certains, mais Jonathan MacHardy a ensuite poursuivi en étayant ses propos : « Pour moi, c’est deux entraîneurs qui ne sont pas de grands tacticiens, mais qui sont capable de mener le vestiaire, d’avoir le vestiaire derrière eux, d’être charismatique … . Ils ont quand même des compétences tactiques, un minimum. Zidane a quand même fait très bien jouer certaines phases du Real Madrid, Galtier a réussi à trouver un style qui fonctionnait dans chacune des équipes où il est passé, même si à Nice c’est un petit peu compliqué […] En terme de profil, les deux sont similaires« .

Erreur de casting dans les deux cas

En plus de cette comparaison, Jonathan MacHardy a conclu en expliquant que dans les deux cas, le choix n’est pas le bon : « Que ce soit Campos ou le Qatar, les deux se trompent de profil. Ils ont ciblé deux entraîneurs de qualité et de calibres différents, mais qui ont à mon sens le même style et le même profil, et c’est pas du tout ce profil d’entraîneur qu’il faut au Paris Saint-Germain« .