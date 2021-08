Kurzawa s’éloigne de l’OL (L’E)

À deux semaines de la fermeture du mercato estival, le PSG a encore de nombreux dossiers à gérer. Après avoir réalisé un recrutement cinq étoiles, le club de la capitale doit désormais se concentrer sur les ventes de certains joueurs de son effectif. Et depuis quelques jours, un départ de Layvin Kurzawa vers l’Olympique Lyonnais est annoncé par certains médias. Alors que le joueur semblait favorable à un transfert chez les Gones, L’Equipe nous apprend que cette piste s’est refroidie ces dernières heures.

En effet, les dirigeants lyonnais jugent le dossier du latéral gauche trop complexe. “Si l’OL a bien pris contact avec le Paris-SG et avec l’entourage du joueur, il ne s’est mis d’accord ni avec l’un, ni avec l’autre.” Le principal obstacle se situe notamment au niveau du salaire du Français. Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2024, Layvin Kurzawa “touche aujourd’hui près de 450 000 euros par mois. Soit le double de ce que serait capable de lui offrir les dirigeants lyonnais”, rapporte le quotidien sportif. De plus, l’ancien Monégasque se sent bien dans l’environnement parisien malgré sa troisième place dans la hiérarchie derrière Juan Bernat, absent depuis septembre, et Abdou Diallo, défenseur central de formation. “Il ne souhaite pas partir à tout prix.”

Face à la complexité de ce dossier, l’OL cherche désormais d’autres pistes. Ainsi, le latéral gauche de Chelsea – Emerson Palmieri (sous contrat jusqu’en 2022) – est devenu la priorité de l’OL, toujours selon L’Equipe. Un dossier largement plus abordable financièrement pour le club rhodanien. De plus, les Blues pourraient accepter un prêt avec obligation d’achat. Les pistes Renan Lodi (Atlético de Madrid) et Alex Telles (Manchester United) ont été abandonnées par l’OL.