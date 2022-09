La trêve internationale touche à sa fin. Alors que plusieurs joueurs du PSG sont de nouveau à la disposition de leur club (Donnarumma, Mbappé…), certains doivent encore jouer d’ici à demain. C’est le cas des Portugais (Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha), Espagnols (Pablo Sarabia, Carlos Soler), Brésiliens (Neymar, Marquinhos), d’Achraf Hakimi avec le Maroc et de Lionel Messi avec l’Argentine. La majorité d’entre eux devraient être titulaires.

Trois Parisiens sur cinq titulaires lors de Portugal-Espagne ?

Le match le plus important qui concerne les joueurs du PSG, Portugal / Espagne (20h45). Leader de son groupe, la sélection portugaise ne doit pas perdre contre les Espagnols pour obtenir son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations et rejoindre les Pays-Bas, l’Italie et la Croatie. Les hommes de Luis Enrique sont, eux, dans l’obligation de s’imposer. Pour cette rencontre, Fernando Santos devrait aligner Danilo Pereira – en défense centrale – et Nuno Mendes dans son 4-3-3. Vitinha devrait commencer sur le banc. Pour l’Espagne, le 4-3-3 devrait aussi être de mise, avec une titularisation de Pablo Sarabia. Carlos Soler devrait être remplaçant au coup d’envoi.

Le XI probable du Portugal : Costa – Cancelo, Dias, Danilo, Mendes – Carvalho, Neves, Fernandes – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leão

Le XI probable de l’Espagne : Simon – Carvajal, Llorente, Pau Torres, Gaya – Koke, Rodri, Pedri – Asensio, Morata, Sarabia

Le Brésil au Parc des Princes

Les trois autres matches qui concernent des joueurs du PSG sont des rencontres amicales. Pour le Brésil, qui joue au Parc des Princes contre la Tunisie (20h30), Tite devrait aligner son équipe en 4-4-2 avec une défense centrale Marquinhos-Thiago Silva et une attaque Neymar-Richarlison. Dans la nuit (02h00), l’Argentine affronte la Jamaïque. En raison d’un rhume, Lionel Messi ne devrait pas être titulaire lors de ce match. Enfin, le Maroc affronte le Paraguay (21 heures). Achraf Hakimi est annoncé dans le onze.