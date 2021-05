La grosse colère de Leonardo contre l’arbitrage

Le PSG s’est imposé en cette fin d’après-midi contre Lens dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1 (2-1). Mais la fin de match a été houleuse, l’arbitre de la rencontre – Monsieur Brisard – oubliant une faute sur Neymar, qui a déclenché l’énervement des joueurs parisiens et de Leonardo. À l’issue de la rencontre, le directeur sportif parisien, dans les couloirs du Parc des Princes, s‘est adressé à l’arbitre dans des propos relayés par le Canal Football Club. “Si tout le monde parle avec vous, il y a une raison. Ce n’est pas possible que 20 personnes voient et vous non. Même votre comportement. À la fin, c’est toujours “Moi je fais, moi je fais” mais vous ne faites pas ! Et à la fin, ça complique le match pour rien. Pour rien. Et ce n’est pas la première fois que ça se passe, à chaque fois c’est vous.” Monsieur Brisard qui a été très mauvais aujourd’hui et qui pour rappel, était l’arbitre du Classico de début de saison qui avait terminé dans le chaos avec plusieurs cartons rouges et des insultes racistes présumées d’Alvaro envers Neymar.