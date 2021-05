Neymar : “Nous avons obtenu ce dont nous avions besoin”

Neymar a été l’homme du match (noté 7 par la rédaction de CS) lors de la victoire du PSG sur sa pelouse face au RC Lens (2-1). Le Brésilien (29 ans) a été l’auteur de l’ouverture du score ainsi que de la passe décisive pour Marquinhos. Au micro de PSG TV, il a expliqué s’attendre à un match difficile, certains de ses coéquipiers étant un peu fatigué. “Nous savions que ce serait un match disputé et difficile, mais nous avons obtenu ce dont nous avions besoin, à savoir la victoire. Bien sûr, le match a été compliqué pour nous, ça nous a pris beaucoup de temps. Une grande partie de l’équipe était un peu fatiguée, mentalement et physiquement, et nous devions récupérer le plus tôt possible pour jouer ce match. Nous avons encore quelques détails à améliorer bien sûr, mais nous avons fait le plus important, nous avons cette victoire pour nous maintenir en vie dans la lutte pour le titre.“