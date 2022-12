La mauvaise opération du PSG Handball face à Montpellier

Comme depuis le début de saison, le PSG Handball enchaîne les rencontres dans un calendrier très chargé. Et ce samedi, les Rouge & Bleu ont réalisé une très mauvaise opération sur le parquet de Montpellier.

Le PSG Handball a vécu une mauvaise semaine. Après une défaite en EHF Champions League face à Magdebourg (33-37) en milieu de semaine, la formation parisienne retrouvait le championnat ce samedi avec un choc face à Montpellier, à l’occasion de la 14e journée de Liqui Moly StarLigue. À égalité en tête du classement avant cette rencontre, les deux formations pouvaient prendre un avantage sur leur adversaire du soir en cas de victoire. Et les hommes de Raul Gonzalez ont chuté à la Sud de France Arena.

Le PSG deuxième du championnat et sous la menace de Nantes

Après une première période équilibrée où les deux équipes ont rejoint les vestiaires avec un score de parité (17-17), Montpellier a finalement pris l’avantage en fin de match pour s’imposer avec un but d’écart (31-30). Une mauvaise opération pour les Rouge & Bleu qui n’avaient plus perdu en Liqui Moly StarLigue depuis le 25 septembre dernier. Une défaite qui fait chuter le PSG Handball à la deuxième place du classement (24 pts), à deux unités de son adversaire, Montpellier (26 pts), nouveau leader après cette 14e journée. Après le match, le coach du PSG, Raul Gonzalez, a regretté les dernières minutes de son équipe, malgré une performance satisfaisante dans son ensemble : « Nous avons fait un bon match, que ce soit en attaque ou en défense. Mais nous avons eu du mal à résister à la pression de Montpellier dans les dix dernières minutes. On a raté des choses… Nous aurions voulu prendre des points. Nous avons bien joué, mais on a perdu. C’est comme ça… »

Désormais, le club parisien est aussi à la portée de Nantes (22 pts), qui compte un match en moins (ce soir face à Aix). Justement, la prochaine rencontre des Parisiens sera face aux Nantais mercredi prochain. Le dernier match du PSG Handball avant la trêve hivernale.

