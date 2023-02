Montanier : « Le PSG ? Il y a toujours un coup à jouer »

Le PSG fera face à Toulouse ce samedi, coup d’envoi à partir de 17h00. Et à la veille de cette partie, Philippe Montanier s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui d’afficher les ambitions de son équipe.

Après une passe très compliquée, le PSG a quelque peu sorti la tête de l’eau ce mercredi soir sur la pelouse de Montpellier (1-3). Même si le premier acte a, une nouvelle fois, été de piètre qualité de la part des Parisiens, la seconde période nous a redonné quelques motifs d’espoir avec un jeu un chouïa plus attrayant. À noter que, dans le même temps, le club de la capitale a perdu Kylian Mbappé sur blessure… Désormais, il faudra désormais, malgré ce gros coup dur, enchaîner puisque ce mois de février s’apparente à celui de tous les dangers.

« On n’est pas sur la même planète »

Et avant d’entrer dans le vif du sujet avec des oppositions face à l’OM, le LOSC, le Bayern ou Monaco, c’est Toulouse qui se présente au Parc des Princes ce samedi à 17h00 en marge de la 22e journée de Ligue 1. Un match qui s’annonce très difficile pour les joueurs toulousains, comme Philippe Montanier, leur coach, l’a avoué en conférence de presse ce jour : « Il y a toujours un coup à jouer quel que soit l’adversaire. Forcément, c’est un peu plus difficile de l’emporter face à de grosses équipes comme Paris, surtout au Parc des Princes. Cela reste une équipe d’étoiles avec un effectif incroyable. Quand on regarde notre budget, on se rend bien compte qu’on n’est pas sur la même planète. Ceci dit, en football, la vérité vient du terrain. Il faut qu’on se concentre sur le terrain. L’absence de Mbappé? Déjà, je pense que c’est un phénomène, j’ai une grande admiration pour ce joueur. En plus, il est français donc on a de la chance de l’avoir dans notre championnat. Qu’il ne soit pas là, cela ne me dérange pas trop. Le souci, c’est que ses collègues, c’est également du très haut niveau dans d’autres registres. Cette absence ne nous rendra donc pas les choses plus faciles. »