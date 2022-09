La revue de presse italienne avant PSG / Juventus Turin

Le PSG et la Juventus Turin s’affrontent ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Comme en France, cette affiche fait la Une des quotidiens sportifs transalpins.

Dans la Gazzetta dello Sport, on demande à Massimiliano Allegri de bien défendre mais de ne pas mettre le bus ce soir contre le PSG. Il doit s’inspirer du match de Monaco, seule équipe à avoir tenu tête au club de la capitale cette saison. « Comment la Juve peut-elle les arrêter ? De deux façons« , assure le quotidien sportif transalpin. La première, la phrase de l’entraîneur italien qui explique que le match le plus important pour la Juve est celui contre le Benfica. Une façon de retirer le poids de cette rencontre sur les épaules de ses joueurs. « La Vieille Dame ne peut pas considérer un match comme celui de ce soir injouable, déjà perdu. Mais il doit y jouer le couteau entre les dents. Par fierté, si rien d’autre.«

La deuxième façon, s’inspirer de Monaco. Pour la Gazzetta, la Juventus Turin doit bien défendre sans mettre le bus. Le quotidien sportif estime tout de même que Dusan Vlahovic peut faire mal à la défense du PSG, qui « n’est pas un coffre fort« , prenant exemple sur le but de Volland avec l’ASM. La Gazzetta conclut en expliquant qu’Allegri devrait jouer en 3-5-2 sur la pelouse du Parc. Les deux anciens parisiens, Adrien Rabiot et Leandro Paredes débuteront au milieu de terrain alors de Dusan Vlahovic devrait être accompagné de Milik sur le front de l’attaque.

De son côté, Tuttosport en fait également sa Une avec le titre suivant « la Juve contre tout. » Le quotidien sportif turinois s’inquiète de la forme de la MNM et explique que le club italien devra tenter de couper la relation entre Marco Verratti et les trois attaquants. Pour Tuttosport, il « sera difficile pour la Juve de dicter le rythme du match avec le ballon. L’équipe de Max Allegri devra essayer de s’en passer. » Et pour cela, deux solutions. Défendre avec un pressing haut – comme Monaco – et contrer les Parisiens depuis leur construction, ou attendre avec un bloc défensif plus bas pour contrôler l’espace puis tenter de repartir en contre-attaque. « La Juve devra tout de même se montrer agressive sur le porteur du ballon , pour limiter la possibilité de jouer« , conseille Tuttosport.