Revue de presse 100% PSG-Juventus

Vu et lu dans la presse hexagonale en ce mardi 6 septembre au sujet du match qui opposera le PSG à la Juventus ce mardi soir au Parc des Princes à l’occasion de la première journée de la phase de poules de Ligue des champions.

L’EQUIPE consacre largement son édition du jour au match prévu entre la Juventus et le PSG ce mardi soir au Parc des Princes. Paris est présenté comme étant le « grand favori » de ce premier choc en Ligue des champions pour Christophe Galtier en tant qu’entraineur parisien face à une Juventus « qui se cherche ». « Comme elle ne se trouve pas toujours, la Juve de Massimiliano Allegri a plutôt tendance à reculer, à évoluer trente mètres devant le but de Mattia Perin et à réduire les espaces », écrit L’EQUIPE. La partie n’est pas gagnée d’avance pour autant pour le PSG malgré son visage séduisant de cette saison. Le quotidien sportif français avance justement que si l’équipe est autant coupée en deux que lors des chocs de l’an dernier sans un repli défensif rigoureux des trois attaquants, « l’histoire risque d’être moins savoureuse qu’annoncé », même face à une Juventus qui « ressemble davantage au Benfica d’aujourd’hui qu’au City de demain ».

Dans un autre article, L’EQUIPE s’attarde avec davantage de précisions sur la Juventus, une équipe aux « difficultés sidérantes » mais dont « il est délicat d’anticiper le visage qu’elle présentera au Parc des Princes ce soir ». Aux yeux du quotidien français, la Juve n’est pas une équipe qui craindra de passer du temps devant son but, même si son manque de qualités individuelles par rapport au passé ne lui permettra pas d’être dans une position paille. Les manques individuels sont donc compensés par une forte densité dans la surface qui a permis de ne concéder que 2 buts en cinq matchs. Le PSG devra également se montre attentif au pressing haut du club italien exercé par séquence, tout comme il devra être vigilant à ses positions lors des pertes de balles, les transitions offensives semblant être une des seules chances des Italiens de céder du danger. Enfin, Paris devra naturellement se montrer attentif à Dusan Vlahovic, qui « fait quelques miracles » dos au jeu, qui peut servir de cible sur le jeu long et qui est une menace claire pour un Marquinhos en dedans, le tout avec déjà 4 buts inscrits.

Autre chose abordée par L’EQUIPE dans son édition de ce mardi en marge de ce PSG-Juventus : la relation entre Neymar et Kylian Mbappé. Quelques semaines après le penaltygate, le joueur français a effectivement été interposé sur sa relation avec son compère brésilien en conférence de presse ce lundi. En substance : une relation basée sur le respect avec des hauts et des bas, des moments où ils se parlent beaucoup et d’autres où ils sont plus distants. Aux yeux de L’EQUIPE, « les deux attaquants n’ont par moments pas eu la même vision de leur métier », même si l’affaire du penalty a rapidement été réglée. « Les deux hommes semblent décidés à mettre de côté leur ego pour le moment afin d’éviter de revivre un épisode similaire », poursuit le quotidien français qui explique que leur complicité est repassée du côté sportif ces derniers jours, Neymar et Mbappé étant plus souvent visible ensemble qu’en début de saison à l’entraînement. Même si le Français « qui veut agir comme un moteur pour ce PSG n’hésitera pas à montrer de nouveau son mécontentement », avertit L’EQUIPE.

Dans un autre papier, L’EQUIPE s’attarde sur la MNM du PSG. Selon le média français, le club se posait la question de savoir au printemps si un tel trio était viable pour le haut niveau en Ligue des champions en raison de l’association de leur trois profits cumulés, plus particulièrement sur le déséquilibre quasi structurel qu’elle suppose. Le risque est clair pour le PSG : « se retrouver avec un bloc équipe coupé en deux et exposé » comme le dit L’EQUIPE. Cela n’est pas un réel problème en Ligue 1, mais ça peut davantage l’être en Ligue des champions. De là, deux solutions se proposent au PSG : soit assumer la prise de risque et le fait de défense à huit, soit de forcer un peu la nature des trois attaquants pour qu’ils soient plus disciplinés dans le repli. C’est cette seconde option que privilégie Christophe Galtier selon L’EQUIPE via un gros travail tactique et vidéo avec, pour l’instant, du succès, « même si les huitièmes de finale de la C1 sont encore loin ».

En attendant, dans un second papier sur le sujet, la forme resplendissante du duo Messi-Neymar est mise en avant par L’EQUIPE. Le trio est vraiment un trio cette saison, « parce qu’on ne l’a jamais vraiment vu à l’oeuvre la saison passée » en raison de tout les soucis de blessures et de méformes. Neymar et Messi sont de nouveaux explosifs, tranchants dans les uns contre uns et efficaces à la finition, un regain de forme athlétique qui tranche totalement avec l’exercice précédent. L’arrivée de Vitinha leur rend également des services aux yeux de L’EQUIPE tant « sa capacité à proposer des solutions hautes, à accepter en une ou deux touches, est une bénédictin pour Neymar voire Messi en les dispensant de décrocher trop bas ou trop souvent ».

Dans un autre article, L’EQUIPE revient sur les premières semaines de Christophe Galtier à Paris. Le technicien français avait un objectif à son arrivée : « apprivoiser rapidement son nouvel environnement » parisien, lui l’homme du sud qui est né à Marseille et vit à Cassis. Conscient de l’enjeu d’image, le Français n’a pas perdu de temps et n’a pas voulu s’éterniser à l’hôtel comme l’a fait Mauricio Pochettino. Au contraire, sa compagne a rapidement trouvé un apportant dans le nord ouest parisien et son quotidien s’est vite mis en place avec un départ pour le Camp des Loges à 8h et un retour à 21h, avec peu de tourisme en l’état. Christophe Galtier a déjà un petit réseau à Paris, avec de bonnes relations avec d’anciens coachs du PSG (Kombouaré, Ancelotti, Tuchel) et des relations solides avec plusieurs membres de l’effectif (Verratti, Kimpembe, Mbappé). Bref, les repères ont été pris, et ce alors que ses propos sur l’ambiance du Parc à son arrivée semblent déjà oubliés.

Le Parisien revient sur les propos de Kylian Mbappé en avant-match en détaillant que le joueur plaçait “l’institution PSG au-dessus des individualités” mais aussi “un message lourd de sens, sur la qualité de ce PSG 2022-2023.” S’il n’a pas voulu s’épancher de manière frontale mais en deux temps. Il suffit de connaître un peu le joueur pour mesurer qu’il ne goûte guère l’écart entre les promesses et le résultat explique le quotidien francilien.

Le joueur a tout d’abord esquivé la question avant d’y répondre de manière insidieuse sur les chances parisiennes de remporter la Ligue des Champions face aux concurrents qui se sont “renforcés avec des joueurs de classe mondiale”. Ce qui explique en somme que “Mbappé n’a pas apprécié aussi le mercato du club” et “se sent un peu floué” sur les promesses tenues suite à sa prolongation. L’international français a sinon décidé “d’arrondir les angles” dans les affaires dans lesquelles il est impliqué. Que ce soit avec Neymar ou Paul Pogba. Mais surtout Kylian Mbappé “entend apporter les réponses qu’il préfère, celles liées au jeu et aux buts.”

C’est donc la rentrée des classes en Ligue des Champions et “c’est toujours la même histoire pour le PSG. Il se condamne à être jugé sur la Ligue des champions dont il a le niveau mais pas les codes, le vécu mais pas l’épopée” écrit Le Parisien. Le duo Christophe Galtier-Luis Campos se serait fixé comme objectif d’atteindre mais “ce n’est jamais lors du premier match que l’on sait”.

La Juventus, qui évoluera en “bloc bas et défense de fer” voudra “s’engouffrer dans toute la profondeur que les Parisiens laisseront dans leur dos.” Les Turinois la jouent modeste mais restent ambitieux pour cette rencontre.

Le journal local se demande si Paris va plutôt montrer une image d’une équipe qui va « souffrir ensemble » ou justement celle de « la soirée de gala où ses artistes associés créent un danger infernal dans le camp d’en face » grâce aux magiciens, Messi – Neymar – Mbappé.

Enfin Paris veut faire évoluer son image avec pour ambition de « monter plus haut sportivement en descendant d’un cran dans le clinquant » à l’image de Vitinha que « personne ne l’avait vu venir. Il incarne ce nouveau PSG qui se rêve plus disposé à consentir aux efforts collectifs qu’aux exploits individuels. PSG – Juventus, c’est une histoire de vérification. On a besoin de le voir pour le croire », conclut Le Parisien. Par ailleurs Vitinha, qui a débarqué l’entraînement de ce lundi strappé au niveau du genou droit après son gros tacle reçu face au FC Nantes qui l’a contraint à sortir prématurément, devrait malgré tout être titulaire face à la Juventus ce soir. Ce qui n’est pas le cas d’Angel Di Maria, qui lui était trop court physiquement pour postuler à une place dans le groupe turinois.