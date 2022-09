Dès son arrivée au PSG, Christophe Galtier a décidé d’établir une hiérarchie claire au poste de gardien de but, au contraire de son prédécesseur, Mauricio Pochettino. Ainsi, pour cette saison 2022-2023, Gigio Donnarumma a été nommé comme gardien titulaire, rétrogradant ainsi Keylor Navas au rôle de doublure. Une situation pas au goût de l’international costaricien, qui a finalement ouvert la porte à un départ lors du mercato estival 2022. Et pendant de nombreuses semaines, le PSG et le Napoli ont tenté de négocier pour une arrivée du portier de 35 ans en Italie, mais en vain. Le joueur disputera finalement au minimum la première partie de la saison avec les Rouge & Bleu comme il l’avait déclaré il y a quelques jours via ses réseaux sociaux. « C’est aussi le moment de vous annoncer que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre la foi, en aidant l’équipe autant que possible, sans abandonner et comme d’habitude en donnant le maximum chaque jour. »

Un problème d’accord entre Navas et le PSG

À la recherche d’un gardien titulaire après le départ de David Ospina, le SSC Napoli s’appuiera finalement sur le duo Alex Meret-Salvatore Sirigu. Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, le directeur sportif des Partenopei, Cristiano Giuntoli, a évoqué ce dossier Keylor Navas et affirme que le transfert n’a pas eu lieu en raison d’un manque d’accord entre le PSG et son portier : « Nous avons d’excellentes relations avec le PSG. Ils voulaient Fabian Ruiz et nous voulions Navas, nous avons donc essayé de trouver un accord sur un échange. L’accord avec Navas a échoué à cause d’un problème entre le PSG et Keylor. »

Ce lundi, en conférence de presse, Christophe Galtier a rappelé que la hiérarchie au poste de gardien de but ne changera pas malgré la présence de Keylor Navas dans l’effectif : « Concernant la hiérarchie, elle est comme ça, je suis content des performances de Gigio, Keylor est disponible pour l’équipe s’il y avait un besoin mais je suis content de Gigio. »