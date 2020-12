Encore sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar se sent très bien à Paris et au PSG. Le Brésilien ne serait pas contre prolonger l’aventure avec les Rouge & Bleu et des discussions ont même été entamées comme l’a indiqué Nasser al-Khelaïfi – président du PSG – à l’issue de la victoire parisienne sur l’Istanbul BB hier soir. Et selon les informations du Parisien, la volonté de prolonger Neymar est commune entre les deux parties, “mais dans le camp de Neymar, on temporise“. Son clan attend de pouvoir discuter de visu afin de négocier des bases d’un nouveau contrat qui sera accompagné d’une revalorisation salariale. Le quotidien francilien indique que comme son coéquipier Kylian Mbappé, Neymar attend des garanties sportives pour étendre son bail au-delà de 2022 avec les Rouge & Bleu. Le Brésilien voudra aussi voir qui sera sur le banc du PSG si jamais Thomas Tuchel devait quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin 2021. Neymar qui pousse aussi pour que le club de la capitale tente de faire venir Lionel Messi à Paris.