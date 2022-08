Dès son intronisation comme coach du PSG, Christophe Galtier s’est montré particulièrement tranchant en ce qui concerne sa hiérarchie des gardiens. Là où Mauricio Pochettino avait fait le choix d’une forme d’alternance, le néo entraîneur rouge et bleu a décidé de placer Gianluigi Donnarumma comme son titulaire du poste, reléguant, de fait, Keylor Navas à un rôle de doublure.

Un transfert pas à l’ordre du jour ?

Comme l’avait également exposé Christophe Galtier, ce sera ensuite à l’ancien merengue de performer afin de récupérer sa place. Cependant, dans l’état actuel des choses, Keylor Navas serait loin d’être satisfait de sa situation, ce qui est assez largement compréhensible. Un départ cet été serait donc à l’ordre du jour. Et, sentant l’aubaine, le Napoli s’est positionné pour tenter de recruter le costaricien avant la clôture du mercato estival.

Dans le même temps, le PSG aimerait faire venir Fabian Ruiz. Un chassé-croisé paraissait, dès lors, plutôt crédible. Oui mais voilà, le Napoli ne compterait pas vraiment faire de cadeaux aux Rouge et Bleu, dans aucun de ces dossiers. En effet, pour ce qui est de Keylor Navas, d’après les informations estampillées Santi Aouna, deux options se trouveraient sur le bureau des décideurs parisiens : un prêt sec, donc sans option d’achat, et une rupture de contrat pure et simple pour le joueur de 35 ans. Cette seconde hypothèse serait, bien évidemment, privilégiée par les Partenopei qui espéreraient pouvoir proposer, dans la foulée, un contrat de trois ans à Keylor Navas avec un salaire estimé à 4,5 millions d’euros nets annuels. Reste à connaître la position du club de la capitale si cette information venait à se confirmer…