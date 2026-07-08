L’AS Monaco sort du silence dans le dossier Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche serait l’un des joueurs pistés par le PSG pour renforcer son effectif cet été. Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, a évoqué les intérêts autour de son international français.

Déjà pisté par le PSG l’été dernier, Maghnes Akliouche serait toujours dans le viseur du club de la capitale. L’international français, actuellement à la Coupe du monde avec les Bleus, aurait donné son accord pour rejoindre les doubles champions d’Europe. Les dirigeants parisiens discuteraient avec leurs homologues de l’AS Monaco pour trouver un accord sur un possible transfert. Présent en conférence de presse, Thiago Scuro, le directeur général du club monégasque, a été questionné sur l’avenir de Maghnes Akliouche et Folarin Balogun, également annoncé dans le viseur du PSG.

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« Si on a la capacité de trouver un accord juste pour Monaco, on peut avoir un accord demain »

« C’est normal d’avoir d’autres clubs se pencher sur les profils comme Balogun, Akliouche et Lamine (Camara). Si on a la capacité de trouver un accord juste pour Monaco, on peut avoir un accord demain. Si on n’a pas d’accord juste, on n’a pas d’accord. Ce sont des joueurs dans lesquels on croit beaucoup. Pour les joueurs, on doit trouver les bonnes conditions pour Monaco, c’est le moment d’avoir des discussions, on en a tous les jours. Il faut qu’on trouve des solutions financières, pas forcément Akliouche et Balogun, lance le dirigeant monégasque dans des propos relayés par Foot Mercato. Il faut trouver un bon équilibre pendant l’été au niveau des finances. C’était pareil l’été dernier, il y avait des infos disant que Maghnes allait partir. Il est resté une saison de plus et ça a été positif pour lui, il est allé en sélection et dispute la Coupe du monde. (…) Les conversations avec les joueurs sont toujours ouvertes, mais je dois protéger Monaco. Si je dois être en conflit pour protéger Monaco, je le ferai.«