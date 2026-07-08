Le PSG officialise le prêt de Gabriel Moscardo à l’Espanyol de Barcelone

Après un prêt d’un an à Braga, Gabriel Moscardo, encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, va de nouveau être prêté cette saison. Il va rejoindre l’Espanyol de Barcelone.

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2024, Gabriel Moscardo n’a jamais joué avec le maillot des Rouge & Bleu en match officiel. Dès sa signature, il avait été prêté à son club formateur, les Corinthians, mais n’avait joué que deux rencontres en raison d’une blessure au pied détectée lors de sa visite médicale. En juin 2024, il revient au PSG et est prêté dans la foulée au Stade de Reims. Malheureusement, en raison de plusieurs blessures, il ne jouera que dix rencontres avec les Rémois (un but). De retour à Paris, il n’entre toujours pas dans les plans et est de nouveau prêté à Braga.

Un prêt sans option d’achat

Au Portugal, il joue plus régulièrement (39 matches, un but et une passe décisive) en étant replacé dans une défense à trois. Auteur de bonnes prestations au sein du club do Minho, il a vu les dirigeants portugais vouloir le garder un an supplémentaire en prêt. Mais le jeune milieu de terrain (20 ans) ne poursuivra pas avec le club portugais. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Gabriel Moscardo a été prêté sans option d’achat à l’Espanyol Barcelone. C’est le PSG qui a officialisé cette transaction dans un communiqué. Dans ce dernier, le club de la capitale « souhaite beaucoup de réussite à Gabriel pour sa saison avec le RCD Espanyol de Barcelone. »