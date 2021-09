James vers Al-Rayyan avec un oeil sur le PSG ?

Le PSG a été très actif lors du dernier mercato estival avec l’arrivée de six joueurs de classe internationale, et tous à des postes différents avec un gardien de but (Donnarumma), un défenseur central (Sergio Ramos) un latéral droit (Hakimi) et un à gauche (Nuno Mendes), un milieu de terrain (Wijnaldum) et enfin un attaquant (Leo Messi). Malgré cette agitation, le Paris Saint-Germain est toujours lié à des noms dès que l’on parle du marché des transferts.

En effet selon les informations de média AS, James Rodriguez devrait s’engager du côté d’Al Rayyan au Qatar dans les prochains jours… mais pour une courte durée. Le club entrainé par Laurent Blanc pourrait n’être qu’une étape avant que le Colombien puisse potentiellement rejoindre la capitale française, qui surveillerait de près ses futures performances.