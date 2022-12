Le PSG n’entre pas dans les enchères pour Josko Gvardiol

La Coupe du Monde bat son plein et les quarts de finale se sont révélés particulièrement haletants. Forcément, au vu des prestations de certains joueurs, leurs noms commencent, petit à petit, à émerger au sein de la rubrique transfert. C’est notamment le cas de Josko Gvardiol.

Ce samedi, la France a validé son ticket pour le dernier carré de la Coupe du Monde en venant à bout de l’Angleterre (1-2). Dans le même temps, le Maroc, l’Argentine et la Croatie étaient, eux, qualifiés. Et en ce qui concerne cette dernière nation citée, un joueur crève particulièrement l’écran. Ce joueur, c’est le défenseur du RB Leipzig, Josko Gvardiol.

Un joueur très convoité

Déjà impressionnant depuis de longs mois en terre allemande, Josko Gvardiol confirme avec la Croatie, et c’est peu de le dire. Le rugueux central gaucher, de la génération 2002, affiche un visage de cador. Forcément, un tel phénomène, surtout à ce jeune âge, ne laisse nullement insensible les mastodontes du vieux continent. En ce sens, Foot Mercato nous indique ce jour que trois clubs seraient d’ores et déjà passés à l’attaque pour tenter de recruter l’ancien joueur de Zagreb. Trois sommes seraient même déjà parvenues sur la table des dirigeants du RBL. Ainsi, Manchester City, Manchester United et Chelsea auraient respectivement proposé plus de 100 millions d’euros, 95 millions d’euros et 90 millions d’euros. De son côté, le Bayern Munich resterait en embuscade. Lié au joueur il y a plusieurs semaines de cela, le PSG ne serait pas entré dans la danse, toujours selon FM. Reste à voir si les Rouge et Bleu tenteront leur chance dans le futur, même si les montants évoqués ici paraissent quelque peu astronomiques…