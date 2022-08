Au PSG, l’opération dégraissage s’apparente un peu au parcours du combattant et ce ne sont pas les dernières opérations du club qui vont contredire cela. Entre les ventes déficitaires, les joueurs partis en prêt (et donc encore sous contrat) et ceux qui refusent de partir, le club a encore pas mal de chemin à parcourir avant d’atteindre ses objectifs. En effet, d’après L’Équipe, le club voudrait réduire l’effectif à une vingtaine d’individus, contre 38 aujourd’hui. Il faudra donc encore compter sur les potentielles départs de nombreux joueurs et notamment ceux de Gana Gueye, Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Kurzawa soit en prêt, en transfert direct ou en rupture de contrat.

« Ça n’existe pas dans les autres clubs de faire partir des joueurs en les payant«

Présent sur le plateau de L’Équipe du soir, Ludovic Obraniak à été invité à s’exprimer sur le sujet des ventes au Paris Saint-Germain. S’il est plutôt satisfait du nombre de départs, il s’interroge tout de même sur les circonstances de ces transactions. Le consultant évoque les pertes financière du club de la capitale dans ce mercato mais reste tout de même satisfait de la taille réduite de l’effectif pour la saison à venir.

« Dans quelles conditions partent ces joueurs ?! Il y a des pertes financière, Kehrer va être vendu 15 millions d’euros (Ndlr. contre une arrivé pour 37M€), des garçons comme Herrera qui vont prendre une année de contrat, il n’y a que le PSG qui peut se permettre ce genre de choses. Ça n’existe pas dans les autres clubs de faire partir des joueurs en les payant, en leur donnant quasiment une prime de départ pour aller dans un autre club. Néanmoins, je pense que c’est quand même une bonne chose de faire partir ces joueurs, parce que travailler avec un groupe de 26, 27, 28 joueurs pour un entraîneur, c’est un calvaire. Je sais que ce ne sont pas les meilleures conditions pour le moment mais ça dégraisse petit à petit et on va arriver à un groupe de 22, 23 joueurs, ce qui me paraît être le bon total pour bien travailler. »