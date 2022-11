Lorient / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche, le PSG s’est imposé sur la pelouse du FC Lorient (1-2) grâce à des réalisations de Neymar Jr et Danilo Pereira. Un succès précieux obtenu dans les dernières minutes et qui permet au club parisien de garder ses distances en tête du classement.

Alors que ce déplacement au Stade du Moustoir avait des allures du match piège par excellence, le PSG est revenu de son voyage en Bretagne avec les trois points. Un succès glané grâce à un Neymar en grande forme (1 but et 1 passe décisive) et un Danilo Pereira sauveur en fin de match. Dans un schéma en 3-5-2, les joueurs de Christophe Galtier n’ont pas livré leur meilleure prestation de la saison mais ont su conserver leur invincibilité face à des Lorientais auteurs d’un très bon début de saison.

Neymar et Danilo au top, Vitinha dans le dur

Sans surprise, Neymar Jr a été l’un des hommes du match. C’est lui qui presse le gardien du FC Lorient sur l’ouverture du score avant d’offrir le but de la victoire à Danilo Pereira en fin de match. « Il aurait pu ajouter une autre passe décisive à son bilan statistique si Ekitike avait été plus en réussite (31e). Le Brésilien n’a pas tout réussi, il n’a pas toujours fait les bons choix, mais il a encore été l’attaquant parisien le plus dangereux », observe L’Equipe. De son côté, Hugo Ekitike a connu une deuxième titularisation mitigée. Auteur de sa première passe décisive de la saison, le Français « a manqué trop d’occasions (31e, 42e, 44e) pour ne pas nourrir de regrets au sortir de ce match. » Il s’est montré trop peu efficace devant le but adverse et dans certains gestes, « dégageant parfois une forme de nonchalance », note le quotidien sportif.

L’autre joueur du PSG crédité d’une bonne note est Danilo Pereira. De retour de blessure, le Portugais a montré son importance. Placé dans une défense à trois, le joueur de 31 ans « a été précieux dans les airs » et a également réalisé des interventions importantes pour rassurer la défense (4e, 15e, 35e, 41e, 73e), rapporte le quotidien Le Parisien. Son retour à la compétition a été ponctué d’un but salvateur en fin de rencontre. Un retour en forme pour le Portugais avant la Coupe du monde. À l’inverse, son compatriote, Vitinha, éprouve quelques difficultés depuis plusieurs matches. Face au FC Lorient, le milieu de terrain « a souffert à l’impact et s’est peu projeté sur les phases offensives », détaille LP. Il a été remplacé dès la 67e minute par Renato Sanches.