Mercato – Un temps annoncé au PSG, Mateus Fernandes va signer à Tottenham

Tottenham devrait bientôt officialiser l’arrivée de Mateus Fernandes, lui qui a dit oui aux Spurs. Fin de piste pour le PSG donc.

Pour le moment, le Paris Saint-Germain possède deux priorités : la défense et l’attaque. Pour ce qui est du premier secteur cité, des discussions existeraient, sans que le nom du joueur n’ait fuité pour l’heure. En revanche, on sait désormais que Luis Campos travaille sur la venue de Maghnes Akliouche et celle de Yan Diomande. Il y a quelques semaines, le conseiller football parisien s’était également renseigné au sujet de Mateus Fernandes, le milieu de 21 ans de West Ham.











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Accord total : Mateus Fernandes vers Tottenham

Une piste à oublier de manière définitive. Même si on sait que l’entrejeu n’est pas une priorité du PSG, l’international portugais possédait un profil intéressant. Mais c’est finalement du côté de Tottenham que Mateus Fernandes va faire l’étalage de son talent. Les Spurs ont ainsi accepté de débourser les 98 millions d’euros réclamés par West Ham pour doubler la concurrence, annonce David Ornstein. Le journaliste de The Athletic indique également que le joueur a donné son accord. Une information confirmée par Fabrizio Romanodans la foulée : Mateus Fernandes sera bien un joueur de Tottenham en 2026-2027.

🚨💣 BREAKING: Tottenham agree club record deal for Mateus Fernandes, HERE WE GO!



Agreement in place at £85m fixed fee as West Ham accept the price they’ve always asked, 100% guaranteed — as @David_Ornstein reports.



Man United will now focus on different targets in midfield. pic.twitter.com/osfL2k2Tch — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

Pour ce qui est de son partenaire également cité dans le viseur du PSG, Crysencio Summerville, il serait proche de Manchester United qui en a fait sa priorité.