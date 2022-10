Reims / PSG : les compositions officielles

Entre ses deux matches de Ligue des champions face au Benfica Lisbonne, le PSG devra bien négocier sa rencontre de Ligue 1 contre le Stade de Reims ce samedi. L’occasion parfaite pour Christophe Galtier d’opérer une rotation d’effectif.

Seul leader du championnat, le PSG a appris une bonne nouvelle juste avant sa rencontre. Dauphin des Rouge & Bleu avec deux points de retard avant cette 10e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a chuté pour la première fois de la saison sur sa pelouse face à lanterne rouge, l’AC Ajaccio (1-2). L’occasion parfaite pour les champions de France en titre de prendre une avance au classement avant le Classico la semaine prochaine. Mais pour cela, le club de la capitale devra s’imposer face au Stade de Reims (21h sur Canal Plus Sport 360). Et pour ce match, Christophe Galtier est privé de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches et Lionel Messi. Ainsi, le coach parisien a opéré quelques changements dans son onze de départ.

Trois recrues au coup d’envoi

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma débute dans le but parisien. Il sera protégé par une défense à trois composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. Les rôles de piston seront occupés par Nordi Mukiele et Juan Bernat. Le double pivot du milieu de terrain est composé de Fabian Ruiz et Marco Verratti. Enfin, Carlos Soler connaît sa première titularisation avec les Rouge & Bleu. Il sera en soutien de Pablo Sarabia et Kylian Mbappé en attaque. Achraf Hakimi, Vitinha et Neymar Jr débutent sur le banc.

Feuille de match de Reims / PSG

10e journée de Ligue 1 – Stade : Auguste Delaune – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Eric Wattelier et Aurélien Berthomieu