Arrivé au PSG lors du mercato hivernal 2019, Leandro Paredes n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au côté de Marco Verratti. L’ancien du Zenith a aussi connu plusieurs blessures qui ne lui ont pas permis d’enchaîner les matches mais il a pu briller sur certaines rencontres de Ligue des Champions tout particulièrement la saison passée face au Barça ou encore au Bayern Munich

« Il voulait me tuer »

Contre le club catalan, l’Argentin avait été à son aise au Camp Nou et avait grandement aidé son équipe à décrocher une belle victoire (4-1). Lors de cette rencontre, Leandro Paredes s’était pris la tête avec Leo Messi. Une altercation qui avait éclaté juste avant le troisième but parisien. Interrogé par le média Caja Negra, via AS, le milieu de terrain est revenu sur cette prise de bec et le fait que les tensions aient bien monté entre les deux joueurs… et que celles-ci se soient calmés dès le retour en sélection :

« Il s’est mis en colère, parce que j’avais fait une remarque à mes coéquipiers, il m’a entendu, et il s’est enflammé. C’était chaud. Il m’a énervé. Il voulait me tuer et je voulais rentrer chez moi […] Puis je l’ai vu en équipe nationale et il a fait comme si de rien n’était. Il m’a montré qui il était en tant que personne. La relation a continué comme elle était de base. Maintenant, quand la conversation revient, on en parle et on rigole, mais c’était vraiment chaud. Il voulait me tuer. »