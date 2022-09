Hier soir, en conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué qu’il aimerait recruter un défenseur central avant la fin du mercato. Et depuis plusieurs mois, c’est Milan Skriniar qui est la piste numéro 1. Mais les discussions entre le PSG et l’Inter Milan sont compliquées en raison des exigences du club milanais, qui demande 80 millions d’euros pour son international slovaque (27 ans) encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Ce matin, la Gazzetta dello Sport a expliqué que l’Inter aurait refusé une nouvelle offre du PSG à la hauteur de 50 millions d’euros plus 10 millions de bonus. Le vice-champion d’Italie ne souhaite pas vendre son joueur. Malgré cela, le PSG devrait revenir à la charge avec une nouvelle offre.

Une offre de 70 millions d’euros pour libérer Skriniar ?

Ce jeudi midi, La Repubbica explique que l’Inter pourrait quand même lâcher son défenseur central. Le média indique qu’en cas d’offre de 70 millions d’euros du PSG, Steven Zhang – président de l’Inter – pourrait céder même si son entraîneur, Simone Inzaghi, ne veut pas voir partir Milan Skriniar. Des échos contraires dans ce dossier viennent du Corriere della Sera. Auprès du quotidien sportif transalpin, l’Inter dément de nouveaux contacts entre le PSG et l’Inter. Dans tous les cas, l’international slovaque ne partira pas d’ici ce soir 23 heures.