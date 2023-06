Revue de Presse PSG : Marco Asensio, Sergio Rico…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 2 juin 2023. Marco Asensio très proche de rejoindre le PSG, Sergio Rico une personnalité appréciée dans tous ses anciens clubs, l’ambiance pesante chez les Rouge & Bleu.

Dans son édition du jour, L’Equipe donne des précisions sur la prochaine arrivée de Marco Asensio au PSG. Et après avoir ficelé le dossier Milan Skriniar, le club parisien est proche de conclure l’arrivée du Madrilène, qui arrive également en fin de contrat le 30 juin prochain. Cependant, à la différence du défenseur slovaque, l’attaquant de 27 ans n’a encore rien signé mais tout semble qu’une question de jours désormais. Après avoir passé sept saisons au Real Madrid, Marco Asensio ne s’est pas entendu avec sa direction, qui avait pourtant proposé une prolongation de contrat de quatre saisons cet hiver. « Ses envies de départ ont donc mûri au printemps et si certains clubs anglais, comme Aston Villa, ont manifesté leur intérêt, l’international espagnol (35 sélections) aurait vite opté pour le PSG lorsqu’il a su qu’il y avait une possibilité », assure L’E. Son agent, Jorge Mendes, a d’excellentes relations avec Luis Campos et possède de nombreux joueurs chez les Rouge & Bleu (Renato Sanches, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu…). Alors que les deux hommes travaillent pour l’arrivée de Manuel Ugarte, « le nom d’Asensio a donc pu apparaître au fil de leurs nombreuses conversations. » Le conseiller sportif du PSG voit ainsi une belle opportunité d’étoffer son secteur offensif. Mais reste désormais à savoir si le profil du joueur apportera une plus-value à Paris.

Rapidement présenté comme une belle promesse du football espagnol après des débuts remarqués à Majorque. Marco Asensio a rapidement rejoint le Real Madrid en 2014. Après des prêts successifs à Majorque et l’Espanyol Barcelone pour parfaire son apprentissage, son aventure chez les Merengue a réellement débuté en 2016. Et ses premières saisons furent prometteuses jusqu’à sa rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque externe de son genou gauche en juillet 2019 qui a stoppé sa progression. « Le gaucher, capable d’évoluer sur les deux ailes de l’attaque voire dans des positions beaucoup moins habituelles de soutien de l’attaquant ou même d’avant-centre, a alors eu du mal à retrouver son meilleur niveau », rappelle le quotidien sportif.

Et il n’a jamais su saisir les opportunités qui se présentaient devant lui pour devenir un titulaire et il a finalement conservé son rôle de remplaçant à la Casa Blanca. « L’image aussi d’un joueur intermittent et incapable de s’imposer en club comme en sélection, avec laquelle il a connu un gros trou d’air. » Même s’il possède une belle technique et une grande qualité de frappe, Marco Asensio brille surtout par son absence lors des grands rendez-vous et marque régulièrement contre des équipes de seconde zone. « Le repli défensif ne fait pas vraiment partie du langage footballistique du Majorquin, qui traîne aussi la réputation d’être un bon fêtard. » Discret dans le vestiaire, l’Espagnol de 27 ans n’est pas du genre à se plaindre de son statut et de son temps de jeu et reste un joueur important dans la rotation d’effectif afin de participer à toutes les compétitions. « Mais si les dirigeants du Real Madrid n’ont pas fait des pieds et des mains pour le conserver à tout prix cet été, cela veut aussi dire beaucoup », conclut L’E.

À voir aussi : Marco Asensio a fait son choix, il devrait s’engager avec le PSG

Le quotidien sportif évoque aussi le climat lourd qui entoure le PSG depuis l’accident de Sergio Rico. Au moment de sa dernière conférence de presse d’avant-match de la saison, Christophe Galtier a eu une pensée très forte pour le gardien parisien : « On est tous touchés. On est passés de quelques coupes de champagne samedi soir à ce réveil très douloureux dimanche. On essaie de se changer les idées à travers des séances d’entraînement qui ne correspondent en rien à une préparation de match. On est aussi tous très unis à envoyer des ondes positives à Sergio, à ses proches, à son épouse. Il faut avoir beaucoup de retenue mais aussi amener beaucoup de soutien et garder l’espoir. Sergio est un garçon costaud, fort physiquement. » Le coach parisien a également affirmé qu’il n’y aura pas de fête samedi au Parc des Princes. Avec ces mots, Christophe Galtier veut surtout dire que personne n’aura le coeur à s’amuser, mais le club compte tout de même honorer son onzième titre de champion de France en plaçant Sergio Rico au coeur de la soirée. « Parce qu’il faut avancer, parce que la vie continue et parce que le PSG a traversé suffisamment de tempêtes cette saison pour mieux affronter le cyclone qui s’abat sur lui. » La semaine d’entraînement a surtout servi d’exutoire aux joueurs. Concernant son avenir, Christophe Galtier a assuré qu’aucune discussion pour la saison prochaine n’avait eu lieu cette semaine, « tous les esprits étant accaparés par l’état de santé du gardien espagnol. »

De son côté, Le Parisien fait le portrait de Sergio Rico, une personnalité appréciée dans tous les clubs où il a évolué. Son ancien coéquipier au FC Séville, Sébastien Corchia, a côtoyé au plus près l’actuel gardien des Rouge & Bleu : « Sergio, c’est vraiment un mec en or ! Quand je suis arrivé à Séville, Sergio faisait partie des quatre ou cinq cadres du vestiaire. C’est un de ceux qui m’ont le plus aidé à m’adapter. Au départ, je n’avais que quelques notions d’espagnol, mais grâce à lui, après deux ou trois mois, j’étais super à l’aise. Mais surtout, c’est le genre de gars qui te fait immédiatement sentir que si tu as une question, un doute ou un problème, tu peux venir le voir. Si on fait abstraction des Français, Sergio était le joueur avec lequel j’échangeais le plus au club. Il était toujours agréable, toujours de bonne humeur, un mec bien, quoi ! » Après quelques erreurs avec le club sévillan, Sergio Rico avait pris la direction du Fulham pour une saison. Même s’il n’a pas pu empêcher la relégation des Cottagers, son ancien partenaire, Maxime Le Marchand, a souligné la bonne attitude du portier espagnol : « Il a un discours toujours positif, dans les encouragements et non dans les reproches avec ses partenaires. Mais surtout, il est très sérieux, c’est un gros bosseur. »

Par la suite, il a été transféré au PSG, en 2019, pour occuper le rôle de doublure derrière Keylor Navas. « Un changement de statut pas facile à gérer pour un joueur, mais qui n’a jamais posé le moindre problème », assure un ancien cadre du vestiaire parisien. Et Sergio Rico a surtout rapidement trouvé sa place dans le vestiaire des Rouge & Bleu. Il a notamment noué une vraie relation d’amitié avec le Costaricien, avec qui il partage ses vacances. « Ils sont un peu comme deux frères, c’est rare de voir ça », explique un proche du vestiaire parisien. L’arrivée de Gianluigi Donnarumma ainsi que son prêt de six mois à Majorque la saison passée n’ont rien changé à son état d’esprit et à sa bonne humeur d’être à Paris, conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien se demande ce que peut apporter Marco Asensio au PSG. Après avoir déjà bouclé depuis plusieurs mois l’arrivée de Milan Skriniar, le club parisien a quasiment acté l’arrivée du joueur madrilène, qui arrive en fin de contrat. Avec un secteur offensif bien maigre, « un tel recrutement apparaît comme nécessaire. » Cependant, l’Espagnol de 27 ans n’a jamais su dépasser son rôle remplaçant de luxe. « Dans ce rôle, le natif de Palma a néanmoins fait preuve d’une certaine efficacité, notamment cette saison, sa meilleure sur le plan comptable pour le Real Madrid (12 buts, 8 passes décisives en 50 matchs disputés, la majorité en tant que remplaçant). » De plus, il possède une très belle qualité de frappe. Son ancien sélectionneur, Luis Enrique, l’avait notamment couvert de louanges en juin 2022 et le qualifiait même de « joueur de classe mondiale. » Le futur ex-Madrilène pourrait d’ailleurs retrouver son compatriote à Paris. En effet, Luis Enrique fait partie des noms étudiés pour remplacer Christophe Galtier et serait même en très bonne position dans la short-list des dirigeants. Capable d’évoluer à différents postes dans le secteur offensif, Marco Asensio occupait le rôle de numéro 9 lors du Mondial 2022. « À Paris, où les systèmes et les compositions ont pris l’habitude de changer comme la météo, sa polyvalence sera assurément un atout. Reste à voir à quel point, et dans quelle mesure, il pourra s’exprimer à Paris. Il ne serait pas le premier joueur venu du championnat espagnol à y perdre sa grinta », conclut LP.