Le PSG a levé l’option d’achat de Nuno Mendes

En difficulté aux postes des latéraux lors des saisons précédentes, le PSG a décidé de miser sur la jeunesse l’été dernier avec les arrivées d’Achraf Hakimi (23 ans) et Nuno Mendes (19 ans). Si l’international marocain a déjà une expérience dans le haut niveau avec des passages au Real Madrid, au Borussia Dortmund et à l’Inter Milan, les dirigeants parisiens ont décidé de miser sur le talent de Nuno Mendes avec un prêt avec option d’achat en provenance du Sporting CP. Après une période d’adaptation, l’international portugais a livré une seconde partie de saison de bonne facture pour un total de 37 matches avec les Rouge & Bleu.

Des bonnes performances qui ont convaincu le board parisien de s’attacher définitivement les services du Portugais. En effet, selon les dernières informations de Fabrizio Romano a officiellement levé l’option d’achat de Nuno Mendes. « La communication est arrivée au Sporting avec une lettre officielle du PSG« , rapporte le journaliste italien. Il ne manque plus que l’officialisation de son transfert. Les Rouge & Bleu ont levé l’option d’achat qui coûtera 40M€ au total, toujours selon Fabrizio Romano.

Excl: Paris Saint-Germain have now officially triggered buy option clause for Nuno Mendes, comunication has arrived to Sporting with an official letter from PSG. 100% done. 🚨🇵🇹 #PSG



Nuno Mendes [here with his agent Miguel Pinho in Paris] becomes PSG player for €40m fee. pic.twitter.com/UIsIiRYQYk