Le PSG se rapproche du Real Madrid au classement UEFA

Après sa victoire face au Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (1-0), le PSG est en ballotage favorable avant la confrontation retour à Santiago Bernabéu le 9 mars prochain. Une qualification pourrait permettre au club de la capitale française de poursuivre sa belle remontée au classement UEFA après sa finale et demi-finale les saisons précédentes. En effet, l’UEFA a mis à jour son classement après cette semaine de compétition en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence.

Après une phase de groupes mitigée (3 victoires, 2 nuls et 1 défaite), le PSG a fait un bond de deux places suite à sa victoire face aux Madrilènes afin d’occuper le 6e rang au coefficient UEFA avec un total de 112.000 points. Les Rouge & Bleu se rapprochent fortement de leur adversaire, le Real Madrid (5e, 113.000 pts). Surtout, les coéquipiers de Kylian Mbappé prennent une avance sur l’un de leurs rivaux en Europe ces dernières années, le FC Barcelone. Renversé en Ligue Europa et victorieux face à Naples en 16es de finale de la compétition (5-3 en score cumulé), le club catalan occupe le 7e rang du classement de l’UEFA avec 108.000 points. Le Bayern Munich, Manchester City et Liverpool sont les premiers du classement de l’UEFA (voir image ci-dessous).

Performante lors des phases de poules, la France (3e, 13.086 points) est toujours bien placée pour la saison 2021-2022 mais perd un peu de terrain par rapport à l’Angleterre (1er, 13.857) et les Pays-Bas (13.600). On rappelle que l’Hexagone a encore 6 représentants en Coupes d’Europe (PSG, OL, AS Monaco, LOSC, Stade Rennais et l’OM). Cette semaine, Les Lillois se sont inclinés en huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (2-0), tandis que l’OM s’est imposé face à Karabagh en Ligue Europa Conférence (3-0, 6-1 score cumulé). Sur le coefficient des 5 dernières années, la France se positionne toujours au 5e rang (54.748) mais prend ses distances sur le Portugal (6e, 50.049). Elle se situe toujours loin de l’Allemagne (4e, 69.641).