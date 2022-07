Dans les semaines à venir, la mission prioritaire des dirigeants du PSG sera de dégraisser massivement l’effectif. Une tâche ardue qui a été confiée à Antero Henrique. Et afin d’amasser quelques liquidités et d’épurer l’effectif de Christophe Galtier, de nombreux de joueurs ont été placés sur la liste des transferts par le board des Rouge & Bleu. Arrivé l’été dernier dans la capitale, Georginio Wijnaldum fait partie de cette liste des joueurs invités à quitter la capitale française. Décevant sous le maillot parisien, le joueur de 31 ans – sous contrat jusqu’en 2024 – ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Cependant, son salaire est un véritable frein pour de nombreux clubs. Pourtant, ces derniers jours, un possible retour dans son ancien club du PSV Eindhoven a été évoqué par la presse néerlandaise.

« L’arrivée de Wijnaldum n’est pas réaliste pour le moment »

Cependant, un retour aux Pays-Bas n’est pour l’instant pas envisageable pour les vice-champions de l’Eredivisie. Dans un entretien à Omroep Brabant, le directeur technique du PSV, John de Jong, a tempérer les rumeurs autour d’un retour de Georginio Wijnaldum. « L’arrivée de Wijnaldum n’est pas réaliste pour le moment. Ce n’est pas réaliste. Wijnaldum est un grand footballeur qui doit certainement aller à la Coupe du monde. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour maintenant. Je n’ai aucun contact avec lui non plus. Il y a suffisamment de personnes au club qui le connaissent et ont des contacts avec lui. »

Pour rappel, Georginio Wijnaldum n’a pas été convoqué par Louis van Gaal lors du dernier rassemblement des Pays-Bas pour la Ligue des Nations. Une mauvaise nouvelle pour l’ancien de Liverpool qui souhaitera se relancer à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre).

Temps de jeu 2021-2022 de Georginio Wijnaldum