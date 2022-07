Pas de départ envisagé au PSG pour Inaki Pena

Après une saison marquée par l’alternance au poste de gardien de but entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas, le PSG veut établir une hiérarchie pour l’exercice 2022-2023. En effet, Christophe Galtier a mis les choses au clair lors de sa conférence de présentation : « Je vais rencontrer très rapidement les deux gardiens. J’ai vu la gestion qu’il y a eu, je ne vais pas la commenter. J’ai l’habitude de nommer un numéro 1 et un numéro 2, et ça peut s’inverser en fonction des performances. » Si Gigio Donnarumma est considéré par beaucoup d’observateurs comme le futur numéro un du PSG, l’avenir de Keylor Navas sera au centre des débats dans les jours à venir. En effet, l’international costaricien, sous contrat jusqu’en 2024, pourrait être vendu s’il ne souhaite pas occuper le rôle de doublure. De son côté, Sergio Rico ne sera pas retenu, après un prêt peu concluant à Majorque. Ainsi, les dirigeants parisiens souhaiteraient recruter une doublure à Gigio Donnarumma. Et ces derniers jours, le nom d’Iñaki Peña (FC Barcelone) a été évoqué.

Iñaki Peña veut faire ses preuves à Barcelone

Cependant, cette piste est à oublier pour la direction du PSG, d’après les dernières informations de Sport. En effet, le gardien de 23 ans « ne sait rien de l’intérêt éventuel du PSG pour lui », tout comme son entourage. Après un prêt de six mois à Galatasaray, l’Espagnol – sous contrat jusqu’en 2023 – souhaite devenir un joueur important dans le projet de Xavi et « ne pense à rien d’autre qu’à se battre pour une place dans l’équipe première. » Ainsi, il pourrait devenir la doublure de ter Stegen en cas de départ de Neto lors de ce mercato estival. L’idée d’Iñaki Peña « est de rester dans l’équipe première du Barça », rapporte le quotidien catalan. En ce sens, un départ dans un nouveau club n’est pas envisageable, « pas même au PSG, où Luis Campos, le nouveau directeur sportif du club parisien, le connaît », conclut le journal Sport.

Temps de jeu 2021-2022 d’Iñaki Peña*

Süper Lig (championnat Turquie) : 6 matches disputés (540 minutes) – 9 buts encaissés

(championnat Turquie) : 6 matches disputés (540 minutes) – 9 buts encaissés Ligue Europa : 2 matches disputés (180 minutes) – 2 buts encaissés et 1 clean-sheet

*Source : Transfermarkt