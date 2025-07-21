Rodrigo Mora, pas une priorité du PSG lors de ce mercato ?

Le mercato estival du PSG n’a pas encore décollé. Ce dernier ne devrait pas être animé par la venue de Rodrigo Mora. La jeune pépite du FC Porto ne serait pas une priorité pour les dirigeants parisiens.

Ces derniers mois, le nom de Rodrigo Mora a été associé au PSG. Le jeune milieu de terrain offensif du FC Porto a tapé dans l’œil des dirigeants parisiens après ses bonnes performances sous le maillot du club portugais. Ces dernières heures, la presse portugaise évoquait un PSG proche de s’offrir les services du milieu offensif de 18 ans. Mais selon les informations de Fabrice Hawkins, c’est tout autre.

Le PSG ne veut pas barrer la route à certains talents

Le journaliste pour RMC Sport indique en effet que selon ses informations, Rodrigo Mora ne serait pas une priorité pour le PSG cet été. Le milieu ne devrait pas signer au club avant la fin du mercato, même s’il est très apprécié en interne, explique Fabrice Hawkins. Les dirigeants parisiens ne veulent pas barrer la route à certains talents comme Senny Mayulu qui va recevoir une proposition de prolongation de contrat, conclut le journaliste.