Les Bleus se qualifient facilement, les Parisiens encore décisifs !
L’équipe de France poursuit son parcours parfait dans cette Coupe du monde 2026 avec une quatrième victoire en autant de rencontre.
Opposés à la Suède en seizièmes de finale, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés avec autorité (3-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola. Pour son retour sur le banc après son absence lors du précédent match, le sélectionneur français, a vu son équipe décrocher son billet pour les huitièles de finale, où elle retrouvera le Paraguay (4 juillet à 23h00).
Dembélé encore décisif
Déjà en grande forme depuis le début de la phase finale, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois été décisif dans cette rencontre. Après avoir manqué une grosse occasion, l’attaquant du Paris Saint-Germain se rattrape quelques minutes plus tard grâce à une passe décisive, portant son bilan à quatre buts et deux passes décisives sur les trois derniers matches de l’équipe de France dans ce Mondial.
Le Ballon d’Or est désormais impliqué sur six des neuf derniers buts inscrits par les Bleus, confirmant son importance dans l’animation offensive tricolore depuis le début de cette CDM.
Barcola confirme, Doué est entré en jeu
Titulaire sur l’aile gauche, Bradley Barcola a lui aussi répondu présent en inscrivant le troisième but français. L’ailier parisien affiche désormais un bilan de deux buts et une passe décisive depuis le début de cette Coupe du monde, soit sa troisième implication décisive dans la compétition.
Entré en cours de rencontre, Désiré Doué a également participé à cette qualification des Bleus. L’équipe de France poursuivra désormais son aventure mondiale avec un huitième de finale à disputer face au Paraguay.
Fil du match
- 00′ C’est parti dans ce choc !
- 02′ Le premier tir du match est pour Isak… Mais tranquillement capté par Maignan !
- 09′ La France contrôle la balle mais c’est assez insipide…
- 11′ Les Français ne sont pas rentrés dans leur match et se font trop facilement dépassés. Attention…
- 12′ Dembélé tente de déborder, mais ça ne donne rien. Renvoi aux 5 mètres 50
- 14′ Corner pour l’EDF qui amène à une belle frappe à ras de terre de Digne, bien captée !
- 17′ QUEL DOMMAGE BRADLEY !!! Le Parisien perce à lui seul la défense suédoise mais sa frappe passe au-dessus !!
- 19′ Le but de Mbappé… mais refusé pour hors-jeu ! C’était très très limite !!!
- 22′ Et c’est la pause fraîcheur…
- 26′ Le match reprend avec une combinaison de la Suède et une frappe de Isak. Tranquillement captée par Maignan.
- 30′ Magnifique arrêt du pied du gardien suédois sur une frappe de Rabiot ! Le corner ne donne rien.
- 31′ LE POTEAU DE MBAPPÉ !! Dembélé décale magnifiquement Koundé qui centre en retrait pour Mbappé qui a le but grand ouvert… Sur le poteau !
- 32′ La nouvelle grosse frappe de Rabiot cette fois ci aux 30 mètres ! Ça passe juste au-dessus !
- 36′ OLISÉ TOUT PROCHE DE MARQUER LE BUT DE LA COUPE DU MONDE !!!! CISEAU RETOURNÉ QUI TOUCHE LE POTEAU !! DEMBÉLÉ REPREND LA BALLE ET FRAPPE… ÇA FRÔLE LA LUCARNE !!! LES BLEUS POUSSENT !!!
- 39′ L’arbitre a des coups de sifflet un peu bizarre…
- 41′ La nouvelle frappe d’Olisé aux 20 mètres !! Ça passe juste à côté !!
- 44′ ENFIN !!!!! BUUUUUUUT DE MBAPPÉ !!!!! 1-0 POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE !!
- 45+1 Oh lalala on était tout proche de l’égalisation de la Suède ! Attention !!!
- 45+3 C’est la mi-temps ! 1-0 pour les Bleus et c’est largement mérité !!
- 46′ Le match reprend !
- 52′ OUI BRADLEEEEEEY !!!!!!!!!! TRÈS BELLE FRAPPE QUI NE LAISSE AUCUNE CHANCE !!!! 2-0 POUR L’EDF
- 64′ Nouvelle grosse occasion d’Olise qui est tout proche d’inscrire le 3ème but… mais beau retour défensif en corner !
- 71′ Décidément, Olise n’y arrive pas !!! Nouveau face à face manqué !! Ce sera pour la prochaine fois !!
- 73′ QUELLE MERVEILLE DE PASSE DÉCISIVE D’OLISE POUR MBAPPÉ ! ÇA FAIT 3-0 !!!
- 82′ Exceptionnel Barcola qui met 2 joueurs au sol sur son crochet, mais il est bien repris sur sa frappe !! Dommage !!
- 88′ Magic Mike !! Quel arrêt face à Gyokeres !!
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