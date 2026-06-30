Les Bleus se qualifient facilement, les Parisiens encore décisifs !

L’équipe de France poursuit son parcours parfait dans cette Coupe du monde 2026 avec une quatrième victoire en autant de rencontre.

Opposés à la Suède en seizièmes de finale, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés avec autorité (3-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola. Pour son retour sur le banc après son absence lors du précédent match, le sélectionneur français, a vu son équipe décrocher son billet pour les huitièles de finale, où elle retrouvera le Paraguay (4 juillet à 23h00).

Dembélé encore décisif

Déjà en grande forme depuis le début de la phase finale, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois été décisif dans cette rencontre. Après avoir manqué une grosse occasion, l’attaquant du Paris Saint-Germain se rattrape quelques minutes plus tard grâce à une passe décisive, portant son bilan à quatre buts et deux passes décisives sur les trois derniers matches de l’équipe de France dans ce Mondial.

Le Ballon d’Or est désormais impliqué sur six des neuf derniers buts inscrits par les Bleus, confirmant son importance dans l’animation offensive tricolore depuis le début de cette CDM.

Barcola confirme, Doué est entré en jeu

Titulaire sur l’aile gauche, Bradley Barcola a lui aussi répondu présent en inscrivant le troisième but français. L’ailier parisien affiche désormais un bilan de deux buts et une passe décisive depuis le début de cette Coupe du monde, soit sa troisième implication décisive dans la compétition.

Entré en cours de rencontre, Désiré Doué a également participé à cette qualification des Bleus. L’équipe de France poursuivra désormais son aventure mondiale avec un huitième de finale à disputer face au Paraguay.

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