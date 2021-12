Diallo titulaire en défense centrale (RMC Sport)

Ce mardi en début de soirée (18h45 sur RMC Sport 1 et Canal Plus), le PSG reçoit le Club Bruges dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Si les Parisiens ont déjà assuré leur qualification pour la suite de la compétition, Mauricio Pochettino devrait aligner une équipe compétitive. Et selon les informations du journaliste de RMC Sport – Loïc Tanzi – le PSG devrait se présenter en 4-3-3.

Gigio Donnarumma est annoncé dans le but parisien. Après plusieurs matches sans jouer, Abdou Diallo devrait former la charnière centrale avec Marquinhos. Les couloirs sont occupés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Idrissa Gueye, Marco Verratti et Georginio Wijnaldum sont associés au milieu de terrain, toujours selon la composition dévoilée par le médias sportif. Enfin, le trio offensif Kylian Mbappé, Leo Messi et Ángel Di María est de nouveau aligné.