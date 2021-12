Déjà qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions, le PSG affrontera le Club Bruges ce mardi (18h45 sur Canal Plus et RMC Sport 1) à l’occasion de la dernière journée de la phase de groupes. De son côté, la formation belge peut encore accrocher la troisième place, qui permet d’accéder à la Ligue Europa. En conférence de presse, l’entraîneur du Club Bruges – Philippe Clément – a rappelé l’objectif de son équipe lors de cette rencontre au Parc des Princes, dans des propos rapportés par Le Soir.

« Avant la campagne, on parlait de ‘groupe de la mort’ et on nous disait qu’on terminerait avec 0 point. Le groupe a été exceptionnel lors des deux premiers matchs. Par la suite, nous avons connu de bons moments et de moins bons moments dans une période où le programme était intense. Nous pouvons encore passer l’hiver européen avant la dernière journée. C’est notre objectif de demain », a déclaré Philippe Clément lors du point presse d’avant-match. « Le résultat du RB Leipzig contre Manchester City ? Nous n’avons pas le contrôle sur cela, donc nous devons pas nous en inquiéter. Nous ferons tout pour obtenir un bon résultat contre le PSG. Nous devons rester réalistes. Nous ferons tout pour réaliser ce qui est dans nos possibilités. J’ai parlé de trois coups avant cette campagne. Nous en avons réussi deux (match nul contre le PSG et victoire face au RB Leipzig, ndlr). Maintenant, nous devons en ajouter un troisième. »

Le groupe du Club Bruges