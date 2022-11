Tenante du titre, l’équipe de France débutera sa Coupe du monde ce mardi face à l’Australie (20h sur TF1, beIN SPORTS 1 et 2) au Stade Al-Janoub. Et les Bleus de Didier Deschamps pourront s’appuyer sur un Kylian Mbappé en grande forme depuis le début de saison.

Depuis deux jours, la Coupe du monde 2022 a débuté. Et ce mardi, deux joueurs du PSG entrent en lice pour faire leurs débuts dans la compétition. Lionel Messi avec l’Argentine (à 11h) et Kylian Mbappé chez les Bleus (20h). Concernant l’équipe de France, Didier Deschamps devrait revenir à un système plus équilibré en 4-2-3-1. Le sélectionneur des Bleus a décidé de revenir à une défense à quatre après des derniers rassemblements décevants dans le système en 3-4-1-2. Privés de Karim Benzema pour toute la compétition, les champions du Monde 2018 pourront s’appuyer sur un Kylian Mbappé en grande forme depuis le début de saison (19 buts et 5 passes décisives en 20 matches avec le PSG).

Mbappé retrouvera son couloir gauche

Et pour cette rencontre face aux Socceroos, Didier Deschamps pourrait aligner une équipe portée vers l’offensive. En plus de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé devrait être l’autre détonateur des Bleus. Avec le forfait de Karim Benzema, Olivier Giroud occupera la pointe de l’attaque. Reste désormais à déterminer le rôle d’Antoine Griezmann. Le joueur de 31 ans pourrait évoluer en soutien de l’attaquant de l’AC Milan ou occuper un rôle de relayeur aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. En défense centrale, Raphaël Varane devrait être trop juste pour retrouver la compétition malgré son retour aux séances collectives depuis samedi. Ainsi, la charnière centrale inédite Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté devrait être alignée. Si les deux internationaux ont peu d’expérience en sélection, ils ont déjà évolué pendant plusieurs années ensemble au RB Leipzig. Enfin, les postes de latéraux devraient être occupés par Lucas Hernandez, à gauche, et Benjamin Pavard à droite