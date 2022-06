Depuis plusieurs semaines, le nom de Milan Skriniar est associé au PSG. Pour renforcer sa défense centrale et apporter de la concurrence à Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur l’international slovaque de l’Inter Milan. Le club lombard a besoin de récupérer 60 millions d’euros avant le 30 juin. Pour cela, il s’est résigné à vendre l’une de ses stars, et cela devrait être Skriniar. Pour le lâcher, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023, il attendrait 70 millions d’euros.

Giuseppe Marotta évoque à demi-mot un départ de Skriniar

Invité de l’émission Radio Anch’io Lo Sport, le directeur sportif de l’Inter Milan – Giuseppe Marotta – a fait le point sur le dossier Milan Skriniar, et a évoqué à demi-mot son départ. « Il est beaucoup plus difficile de remplacer l’attaquant que le défenseur, car les premiers sont très peu nombreux et ont des chiffres effrayants. La défense sera probablement le secteur dans lequel nous sommes obligés d’agir, mais avec Ausilio et Baccin, nous faisons déjà l’hypothèse d’alternatives valables si c’était à l’un de nos défenseurs de partir, assure le dirigeant milanais dans des propos relayés par FCInterNews. Bremer est un joueur de classe mondiale et conviendrait à de nombreuses équipes de haut niveau. Toute notre attention est sûrement portée sur lui.«