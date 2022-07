Les détails de l’opération Nordi Mukiele au PSG

Le PSG est proche d’obtenir sa troisième recrue du mercato estival. En effet, après l’arrivée de Vitinha au milieu de terrain et celle d’Hugo Ekitike pour renforcer l’attaque des Rouge & Bleu, les dirigeants parisiens vont prochainement recruter un joueur défensif. En effet, ce samedi soir, de nombreux médias ont annoncé un accord de principe entre le RB Leipzig et le PSG pour l’arrivée de Nordi Mukiele. Alors qu’un prêt avec option d’achat automatique avait été annoncé dans un premier temps, les deux clubs se sont mis d’accord pour un transfert sec afin de racheter la dernière année de contrat du Français de 24 ans.

16M€ pour Mukiele ?

Et selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants du PSG vont dépenser une somme de 12M€ fixe pour s’attacher les services de l’international français. À cela s’ajoutent des bonus de 4M€, faisant monter la somme totale à 16M€. Ainsi, « le PSG est prêt à conclure l’accord pour Mukiele en tant que troisième recrue de l’été », précise le journaliste. De leur côté, L’Equipe et RMC Sport rapportent que le montant du transfert devrait avoisiner les 15M€. Après plusieurs heures de négociations, les deux clubs sont parvenus à un accord ce samedi soir. Le joueur de 24 ans aurait déjà trouvé un accord contractuel avec les Rouge & Bleu depuis quelques jours, même si aucun détail n’a filtré sur la durée du contrat.

De son côté, FootMercato confirme l’accord entre les champions de France et le club allemand. « Un accord total existe désormais entre les différentes parties et les hautes sphères parisiennes ont d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le natif de Montreuil », rapporte FM. Déjà intéressé par le joueur lorsque ce dernier évoluait à Montpellier, Luis Campos avait ciblé le recrutement de Nordi Mukiele comme une priorité pour renforcer le couloir droit de la défense du PSG. À quelques mois de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre au 18 décembre), le joueur de 24 ans voit l’opportunité de se montrer davantage avant cette grande échéance. De plus, sa polyvalence (latéral droit ou défenseur central) peut être un véritable atout dans le 3-4-1-2 que souhaite mettre en place Christophe Galtier.

Une arrivée ce dimanche à Paris ?

Désormais, reste à savoir quand l’international français (1 sélection) rejoindra la capitale française. Selon le reporter basé à Leipzig – Guido Schäfer – le PSG pourrait même annoncer l’arrivée de Nordi Mukiele dès ce dimanche. Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu à l’approche des premiers matches officiels, avec en ligne de mire la confrontation face au FC Nantes dans une semaine (dimanche 31 juillet) à l’occasion du Trophée des Champions.